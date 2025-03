50 anni di Fantozzi: cena a tema e proiezione della pellicola di Luciano Salce all'UCI Cinema

dalla letteratura al cinema, era destinato a rimanere nell'inconscio collettivo nonché nel linguaggio comune. Da allora il cognome “Fantozzi” diventava rappresentativo di una condizione lavorativa oltre che mentale, mentre termini come “la nuvola fantozziana”, “il megadirettore galattico” o “la poltrona di pelle umana” sono entrati di diritto nel lessico quotidiano.



To Be Events ha ideato la “Fantozzi Night”, una serata al Lingotto UCI Cinema. Giovedì 27 marzo alle 19.30 cena esperienziale a tema e a seguire proiezione della prima pellicola della commedia cult “Fantozzi” del 1975 diretta da Luciano Salce, in compagnia del mitico ragionier Ugo e dei suoi compagni di vita: dalla devota moglie Pina alla decisamente poco avvenente figlia Mariangela, dal suo amore agognato, la Signorina Silvani, al divertentissimo Ragionier Filini.