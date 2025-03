Approvato il progetto di restauro del giardino storico di piazza Maria Teresa

Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Verde e alla Cura della Città, Francesco Tresso, ha approvato il progetto di restauro e recupero dello storico giardino di piazza Maria Teresa, cuore del quartiere Borgo Nuovo sorto nell’ambito degli ampliamenti urbanistici della città del primo Ottocento.

L’iniziativa, promossa e sostenuta finanziariamente dall’Associazione Amici della Piazza Maria Teresa e dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è finalizzata alla riqualificazione della piazza-giardino, raccolta ed umbratile, racchiusa da un doppio filare alberato. L’importo dei lavori, che partiranno in primavera, è di 184.500 euro. L’associazione costituita per valorizzare e mantenere il giardino storico della piazza, si farà inoltre carico della manutenzione degli spazi per i prossimi tre anni.