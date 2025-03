Parte domani a Villar Pellice la stesura a più mani di un giallo collettivo

Un giallo collettivo scritto a più mani all’ora dell’aperitivo ed ispirato all’‘eredità di Francis’. Verrà inaugurato domani, sabato 29 marzo, con un pomeriggio dedicato alla lettura, la nuova biblioteca di Villar Pellice nata da una donazione dell’erede dell’intellettuale biellese a cui è dedicata. L’appuntamento è a Valpe Door, in località Cross, dalle 11,30 alle 21. Nell’occasione partirà anche l’iniziativa ‘Valperilibro’: l’aperitivo letterario dedicato alla scrittura collettiva di un romanzo giallo: “Ai partecipanti verrà proposto il tesseramento all’associazione Terre d’Incanto che costa 12 euro e consentirà di accedere a tutti gli appuntamenti successivi. Riceveranno inoltre un libro e un drink in omaggio. Per i lettori già tesserati alle biblioteche, inoltre, i volumi in regalo saliranno a due” spiega Alberto Volpe che gestisce Valpe Door con la moglie Barbora Vesela.

I libri nella nuova biblioteca sono posizionati sugli scaffali della sala letture mentre sui davanzali delle finestre che si affacciano sui boschi di Villar Pellice, Volpe e Vesela hanno già sistemato i libri in omaggio. “Inoltre abbiamo invitato tutte le biblioteche pubbliche del territorio affinché vengano anche loro a ritirare gratuitamente dei volumi pressoché nuovi” aggiunge Volpe.

Sabato pomeriggio partirà anche la scrittura del giallo: “Ho già preparato la bozza della trama ma non abbiamo idea di quello che sarà il risultato finale perché ognuno potrà contribuire raccontando un pezzo di storia” spiega Volpe. Lui assemblerà poi tutti i contributi in un racconto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: “Il nostro obiettivo è di concludere la stesura del libro e poterlo presentare già nel mese di luglio”.