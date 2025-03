Gli infermieri al centro del confronto tra il presidente OPI Torino e il Commissario Schael

Un dialogo aperto per affrontare le sfide della professione infermieristica: questo il cuore dell’incontro istituzionale tra il Commissario Thomas Schael e Ivan Bufalo, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino. Un confronto costruttivo che ha posto le basi per una futura collaborazione su temi chiave, quali carenza di personale, formazione, progressione di carriera e qualità dell’esercizio professionale.



"L’incontro con il Commissario Schael è stato un primo passo fondamentale per avviare un confronto serio e concreto sulle criticità della professione infermieristica – ha sottolineato Ivan Bufalo –. Siamo in un momento di grande difficoltà e servono soluzioni efficaci per garantire non solo condizioni di lavoro adeguate ai professionisti, ma anche un’assistenza di qualità ai cittadini. Il nostro obiettivo è lavorare insieme per trovare risposte concrete a problemi come la carenza di infermieri, la valorizzazione delle competenze e la crescita professionale".



Dichiara Thomas Schael: "Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più attrattiva la Città della Salute e della Scienza di Torino, anche nel campo della professione infermieristica. Si dovrà puntare su innovazione e sperimentazione di modelli organizzativi professionalizzanti con il governo di processi virtuosi che valorizzino la professione con il riconoscimento delle competenze. A questo proposito si punterà su un reparto universitario infermieristico, dove insegnare la professione ai giovani infermieri".



L’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino riveste un ruolo strategico per la professione, contando circa un quarto degli infermieri e infermieri pediatrici iscritti all’Ordine torinese. La collaborazione tra istituzioni e professionisti sarà quindi cruciale per rafforzare il sistema sanitario e garantire un futuro più solido alla professione infermieristica.

"È fondamentale che la voce degli infermieri venga ascoltata e che le istituzioni si facciano carico di trovare soluzioni adeguate. Solo attraverso un impegno comune potremo garantire il riconoscimento del nostro ruolo e migliorare il servizio offerto ai cittadini", conclude Bufalo.