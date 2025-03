Non c’è pace alla Cinque (senza consiglio da metà febbraio). Il presidente contro il consigliere: “Approccio opportunistico”

Non si placano le polemiche a Nord Ovest di Torino. Nella quinta circoscrizione dove si sta attraversando un periodo di stallo - con il consiglio che non viene convocato dal 13 febbraio e la maggioranza che, al momento, non ha i numeri per governare - ora il presidente Enrico Crescimanno, al centro del ‘fuoco’ politico, si scaglia con uno dei membri dell’assise circoscrizionale: il consigliere Roberto Zuppardo, fuoriuscito dalla maggioranza e facente adesso parte del gruppo misto di minoranza Alleanza Liberale. Il riferimento è alle sue recenti dichiarazioni.

“Le affermazioni del consigliere Zuppardo sono emblematiche di un comportamento che non rispecchia i valori istituzionali - scrive in una nota Crescimanno - eletto nella lista Lo Russo Sindaco, quindi in un contesto di sinistra, Zuppardo ha dimostrato una mancanza di coerenza politica, passando da un gruppo all’altro in meno di due anni. Questo continuo cambio di casacca non solo indebolisce la credibilità politica, ma solleva seri dubbi sulla sua capacità di rappresentare i cittadini in modo stabile e affidabile.”

“Inoltre - prosegue la nota - il suo contributo alle attività della Circoscrizione è stato pressoché nullo. Le sue presenze in commissione si riducono spesso al minimo indispensabile per percepire il gettone di presenza, un atteggiamento che denota scarso impegno e rispetto verso il ruolo che ricopre. La sua assenza durante le sessioni cruciali e la mancata partecipazione attiva alle decisioni sono inaccettabili per un rappresentante eletto.”

"La mia amministrazione è impegnata a lavorare per il bene della Circoscrizione, con serietà e dedizione - sostiene il presidente della Cinque - Invito Zuppardo a riflettere sul suo operato e a concentrarsi sulle esigenze dei cittadini, piuttosto che su polemiche sterili e cambi di posizione che non contribuiscono al progresso del territorio.”

“Infine, non posso ignorare che la sua recente volontà di tornare in maggioranza sembra motivata più da una preoccupazione per i gettoni di presenza mensili che da un reale interesse per il bene della Circoscrizione - è la posizione di Crescimanno diffusa a mezzo stampa - Questo approccio opportunistico non solo mina la credibilità delle istituzioni, ma tradisce la fiducia dei cittadini che lo hanno eletto. La politica dovrebbe essere un servizio alla comunità, non un mezzo per garantire un guadagno personale. Invito Zuppardo a riflettere profondamente sul suo ruolo e a dimostrare, con azioni concrete, di essere all’altezza della responsabilità che gli è stata affidata. La Circoscrizione 5 merita rappresentanti seri e dedicati, non figure che agiscono solo in base a convenienze personali.”