Morta Suor Paola, Fazio: "Grazie per l'affetto che mi ha sempre dato"

(Adnkronos) - "Cara Paola, cara Suor Paola. Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio". Così Fabio Fazio, sulla pagina social di 'Che tempo che fa', ricorda Suor Paola, scomparsa ieri a 78 anni. L'ex conduttore di 'Quelli che il calcio' ha pubblicato una foto che lo ritrae con Suor Paola e Idris Sanneh, altro volto noto del programma, grande tifoso juventino, scomparso nell'agosto del 2023 a 72 anni. Suor Paola, grande tifosa della Lazio, è stata per anni ospite fissa della trasmissione.