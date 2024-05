Regionali, il mondo della cultura incontra i candidati: "Erogare i contributi nel momento dell'assegnazione"

Il comparto dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circo) attrae nella nostra regione risorse complessive per oltre 14 milioni e 735mila euro . Numeri forniti durante il confronto tra i candidati alle Regionali promosso questo pomeriggio da Agis. All’incontro partecipato le candidate alla presidenza Sarah Disabato (Movimento Cinque Stelle) , Francesca Frediani (Piemonte Popolare), Gianna Pentenero (centro sinistra) . Alberto Cirio (centro destra), impegnato a Bruxelles, ha mandato in delega l'assessore regionale Andrea Tronzano.

A breve dovrà essere rinnovato il Programma Triennale della Cultura. Per il triennio 2025-2027 Agis chiede - tra le altre cose - di rafforzare la produzione artistica degli spettacoli dal vivo, oltre ad un adeguamento delle risorse destinato al comparto e la copertura al 100% dei contributi a tutti i soggetti ammessi al finanziamento. Per il cinema la richiesta è di rafforzare la filiera cinematografica piemontese, mentre per circhi e spettacoli viaggianti la definizione di regole omogenee per semplificare l'attività nei comuni sparsi su tutto il territorio.