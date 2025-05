Pd e M5S all'attacco della giunta Cirio: "Sempre assente in aula, mancanza di rispetto"

Polemica del centrosinistra e M5S a Palazzo Lascaris perché nessun assessore della Giunta Cirio è presente in Consiglio e la seduta, convocata alle 11, è stata aperta solo per pochi minuti e poi sospesa. In apertura di discussione erano previste le nomine di rappresentanti in alcuni enti collegati alla Regione, come CORESA e Fondazione Oberti.

I commenti

Se è vero che si tratta di indicazioni del Consiglio Regionale, è altrettanto vero che molto spesso i banchi degli assessori restano vuoti. “Da parte della giunta Cirio – ha sottolineato la consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli – c’è una mancanza di rispetto. Al di là importanza o meno delle nomine, si tratta di enti regionali: c’è un dispregio generale. Alla giunta non interessa il lavoro del Consiglio, ma anche il clima politico”.

A farle eco la capogruppo dem Gianna Pentenero, che ha ribadito la necessità di “attenzione per il Consiglio Regionale”.

“Non mi stupisce – ha aggiunto il consigliere regionale del M5S Alberto Unia -che la giunta sia assente. E' il leitmotiv di questa consiliatura iniziare le sedute con mezz’ora, a volte anche un’ora di ritardo”. “Una completa mancanza di rispetto non solo degli esponenti della minoranza, ma anche della maggioranza” ha chiosato la capogruppo pentastellata Sarah Disabato.