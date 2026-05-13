Dopo 20 anni, lunedì apre il parcheggio del PalaNuoto. Bus gratis per chi sosta al Valentino

Dopo oltre vent’anni di attesa, da lunedì il parcheggio del Palazzo del Nuoto di via Filadelfia 89 torna pienamente operativo. Realizzato nel 2006 e mai entrato in funzione, la riapertura il prossimo 18 maggio della struttura di Santa Rita è accompagnata da nuove tariffe.

Le tariffe

Il multipiano avrà costi differenziati tra giorno, notte e domenica: la sosta costerà 1 euro all’ora dalle 7.30 alle 20 e 80 centesimi all’ora nella fascia notturna e festiva, con una tariffa giornaliera da 7 euro. La struttura dispone complessivamente di 199 posti auto, di cui 6 riservati alle persone con disabilità. I posti sono distribuiti su due livelli e comprendono: 145 stalli nel piano interrato, a cui se sommano 54 in superficie.

Costo max 10 euro

In occasione di eventi o manifestazioni come le Nitto Atp Finals ed i concerti alla vicina Inalpi Arena, è previsto un costo massimo giornaliero di 10 euro. Saranno inoltre attivate formule agevolate dedicate a residenti e dimoranti, valide dalle 15 alle 9 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei sabati e festivi: gli abbonamenti partiranno da 55 euro mensili per i residenti e da 75 euro per i dimoranti. Previsti anche abbonamenti trimestrali e annuali.

“L’obiettivo – sottolinea l’assessora Foglietta – è offrire soluzioni più flessibili e vantaggiose sia per chi vive o frequenta i quartieri interessati, gli impianti sportivi e i grandi eventi cittadini, favorendo al tempo stesso una mobilità più integrata e sostenibile. Con il completamento del parcheggio ‘Palazzo del Nuoto’, una struttura a lungo attesa e più volte sollecitata dal territorio, si conclude un intervento strategico che consente di restituire piena funzionalità all’area".

E con l'avvicinarsi della fine lavori per il grande cantiere della nuova biblioteca Civica Centrale al Valentino, sono previste novità anche per il parcheggio del V Padiglione di Torino Esposizioni. Anche per questa struttura - punto strategico per l'accesso al parco di San Salvario e al centro cittadino - saranno previste formule agevolate dedicate a residenti e dimoranti, oltre all’applicazione della tariffa speciale notturna: quest'ultima prevede un importo forfettario di 2 euro nella fascia 20.00-7.30, pensata per incentivare l’utilizzo dei parcheggi in struttura da parte dei frequentatori dell’area serale del Valentino.

Bus gratis

La formula Park&Ride consentirà inoltre di utilizzare gratuitamente le linee STAR per tutta la durata della sosta, favorendo l’interscambio con il bus e riducendo la presenza di auto private nelle aree centrali.