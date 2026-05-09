L'ex distributore in stato di abbandono: "Stop a rifiuti e incuria"

Da oltre dieci anni versa in condizioni di totale abbandono l’area di via Onorato Vigliani 181, dove un tempo sorgeva un impianto di distribuzione carburanti. Uno spazio oggi trasformato in un monumento al degrado, segnalato più volte dai residenti per la presenza di rifiuti, incuria e possibili criticità igienico-sanitarie.

Schirru: "Area abbandonata"

A riportare la questione in sede istituzionale è il consigliere di "Noi progettiamo per la 2" della Circoscrizione 2, Davide Schirru, che ha parlato di un’area “in stato di abbandono da circa dieci anni” e oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini del quartiere Mirafiori Sud.

"All’interno del sito in questione - denuncia Schirru -, sarebbero presenti rifiuti e materiali di scarto accumulati nel tempo". Una situazione che - denunciano i residenti - potrebbe favorire la proliferazione di insetti e roditori, aggravando un quadro già poco roseo.

Le condizioni attuali

L’area, rimasta inutilizzata dopo la dismissione del distributore, si presenta oggi come uno spazio recintato ma non manutenuto, che continua a sollevare interrogativi sulla proprietà e sulla mancanza di interventi di riqualificazione o messa in sicurezza.

"Spero - conclude il consigliere -, che vengano previste azioni concrete per la pulizia e il recupero dell’area, che rappresenta uno dei punti critici del quartiere".