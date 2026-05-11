Audi fuori controllo, colpisce un'auto in sosta e poi sfonda la vetrina di un negozio

Pomeriggio di paura, quello di ieri, domenica 10 maggio 2026, in via Rovereto, a causa di un violento incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra via Mombarcaro e via Barletta. Un’Audi con a bordo una famiglia, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo finendo contro una Fiat Panda parcheggiata lungo la strada.

L’impatto è stato particolarmente violento: dopo aver centrato la vettura in sosta, l’auto ha travolto anche un cassonetto dei rifiuti, terminando infine la propria corsa contro la vetrina di un centro massaggi, andata completamente distrutta. La scena ha attirato immediatamente l’attenzione dei residenti e dei passanti, spaventati dal forte boato e dai danni provocati.

Nonostante la dinamica impressionante, il bilancio è fortunatamente meno grave del previsto. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause dell’incidente.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dei veicoli danneggiati.