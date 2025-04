Tre giorni di nubifragi, allerta meteo su mezza Italia: le previsioni

(Adnkronos) - Lunga fase di maltempo in questa Settimana Santa, secondo le previsioni meteo di oggi, martedì 14 aprile: almeno fino a giovedì, piogge e locali nubifragi colpiranno in particolare il Nord e parte del Centro.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma altri 3 giorni di nubifragi, e nel dettaglio spiega che nelle prossime ore avremo maltempo su Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio, pioverà anche sul resto del Centro-Nord, poco o per niente al Sud. Le piogge più intense sono previste in Friuli Venezia Giulia con 100 litri per metro quadrato ad Udine, fino a 60 mm in 24 ore anche a Belluno, oltre 40 mm in Toscana tra Firenze e Pistoia. I venti saranno ancora tesi dai quadranti meridionali con rinforzi soprattutto sulla Puglia.

Mercoledì avremo un ulteriore e deciso peggioramento, con i fenomeni più intensi attesi al Nord-Ovest: la provincia più piovosa dovrebbe essere quella di Biella con 111 mm, poi Verbania con circa 90, Aosta e Varese 70, Milano 55, Torino 45 e Genova 40. Si tratta della pioggia che cade in almeno due settimane durante il mese di Aprile. Tutto invece in 24 ore. Nel frattempo al Sud toccheremo i 27°C, anche in Campania, a Benevento.

Giovedì, infine, arriverà il cuore del ciclone: sono previsti venti di burrasca da Nord a Sud e continuerà a piovere. Avremo gli ombrelli aperti, se riusciremo a tenerli aperti visto il vento forte, sempre e soprattutto al Centro-Nord, ma localmente li apriremo anche al Sud sul versante tirrenico.

Sarà una giornata critica, in quanto pioverà sul bagnato, ci saranno venti impetuosi e cadrà altra neve abbondante sulle Alpi, aumentando il pericolo valanghe. Alcuni numeri previsti al momento: la città più piovosa dovrebbe essere, ancora una volta, Biella con altri 110 litri per metro quadrato (o millimetri che è equivalente), seguita da Aosta con 85, Torino con 65, Belluno e Pordenone con 50-60.

In pratica, in alcune zone, supereremo diffusamente i 200 litri di pioggia, il quantitativo di una vasca da bagno colma fino all’orlo. E questi 200 litri cadranno su ogni metro quadrato!

Venerdì smetterà di piovere, gradualmente, salvo rovesci soprattutto in Friuli Venezia Giulia (Udine 50 mm) e nel Lazio, anche a Roma con 30 litri per metro quadrato. Comunque vada, avremo pesante maltempo con allerta su mezza Italia fino a giovedì, poi seguirà una tregua: purtroppo sarà solo una tregua perché tra la Santa Pasqua e il Lunedì dell’Angelo sono previsti altri rovesci, specie al Nord-Ovest e sul versante tirrenico.

NEL DETTAGLIO

Martedì 15. Al Nord: maltempo, specie in Friuli. Al Centro: rovesci forti su tirreniche e Sardegna. Al Sud: qualche pioggia in Campania.

Mercoledì 16. Al Nord: peggiora fortemente al Nord Ovest. Al Centro: piogge battenti in Sardegna, poi in Toscana. Al Sud: piogge in Calabria.

Giovedì 17. Al Nord: maltempo, ventoso. Al Centro: maltempo su Tirreniche e Sardegna, tanto vento. Al Sud: piogge specie sul versante tirrenico, ventoso.

Tendenza: tregua meteorologica tra venerdì e sabato.