Fasi finali per il contest degli studenti di Torino “ToVision”: al Pala Ruffini arriva Clara

A Torino è tempo di “ToVision”. La terza edizione del contest musicale delle scuole superiori di Torino e provincia vedrà la finale venerdì 3 maggio al Pala Ruffini con ospite d'eccezione Clara, la cantautrice attrice, vincitrice dell’edizione 2023 di Sanremo giovani con il brano Boulevard.

Un progetto nato nel 2022 su un'idea sviluppata dagli studenti Giulio Rigazio, oggi presidente di GenZNow, e dalla citymanager per SchoolVision Beatrice Periolo.

"Quest'anno ci hanno contattato più di 50 scuole, tra queste 48 hanno fatto la preiscrizione al contest, a cui sono seguite le selezioni che hanno portato 42 voci in gara - ha spiegato Beatrice Periolo- Per questa edizione faremo una gara social tramite Instagram da cui usciranno i 15 i finalisti. Faremo una giornata, prima delle semifinali, per poter consentire alla giuria di sentire dal vivo i concorrenti, diversamente dalle scorse edizioni in cui venivano valutate le sole videoclip."

“E lo show si allarga - aggiunge Giulio Rigazio - con 14 pezzi inediti composti da ragazzi dai 14 ai 19 anni e che serviranno a promuovere musica nuova. Abbiamo voluto dare spazio a qualcosa che parta dai ragazzi per far diventare la scuola un luogo in cui trovare se stessi."

Nel weekend sarà anche parallelamente organizzato un workshop sul mondo della musica, gratuito e aperto a tutti gli studenti di Torino, supportato della "Fondazione per la cultura Torino" e dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario. Un programma che ha trovato nel progetto dell'assessorato alla Cultura "Torino Futura" la cornice perfetta per rivolgersi al target desiderato.

"Sono particolarmente felice di ospitare la presentazione della finale di Tovision, ormai frutto di una collaborazione annuale tra la città e l'organizzazione dell’evento - ha commentato l'assessore alla Cultura Carlotta Salerno - Siamo entusiasti di ospitare un progetto nato da ragazzi giovanissimi, da un'idea spontanea e dalla capacità di fare rete tra le scuole. È un progetto che si consolida sempre più, vedere l'evoluzione di questo contest musicale è motivo di forte orgoglio per la città."

Il motto dell'edizione 2024 sarà "Born this way", una citazione della celebre canzone di Lady Gaga, per sottolineare l’importanza di coltivare il talento e la passione dei ragazzi in gara. Quest'anno la scuola vincitrice verrà eletta dalla somma delle votazioni della giuria tecnica, ma anche dalle votazioni raccolte sui social.

Al termine della gara musicale gli organizzatori hanno promesso di trasformare il Pala Ruffini nella più grande discoteca della città, solo per questa occasione perché sarà anche "l'ultima" edizione di ToVision, pronta a ad ampliare il suo bacino e diventare "SchoolVision", un format pronto per uscire da Torino e affacciarsi su tutto il Paese. Già da quest'anno ci saranno altre tre città italiane che vivranno sul loro territorio il contest: Firenze, Genova e Milano.





La serata torinese si concluderà con il ToVision Afterparty con ScuolaZoo, una novità di quest’anno, che trasformerà il Pala Ruffini nella discoteca più grande della città.

ToVision è supportato da Fondazione Compagnia di San Paolo, Kaplan International Languages e Satispay e vede come media partner dell’evento è RDSNEXT, la radio della GenZ, fatta dalla GenZ, per la GenZ, che racconterà l'evento sui suoi canali. Anche alcune realtà del territorio torinese hanno supportato l’iniziativa: Iren, Banca BTM, Ativa Spa, Nova Coop, Piazza Martiri, Robin Studio e Gypsy Accademy.

