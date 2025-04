Ritorna Open Factories: visite gratuite in 21 aziende dal 22 al 24 maggio

Da giovedì 22 a sabato 24 maggio ritorna Open Factories, l’evento dedicato alle visite d’impresa realizzato da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con le aziende partner di Made in Torino Tour the Excellent, l’iniziativa che accompagna i visitatori all’interno degli stabilimenti e laboratori per assistere al processo produttivo industriale o artigianale di qualità "made in Torino".

Durante la tre giorni di Open Factories sono 21 le aziende che aprono le loro porte gratuitamente a turisti ed appassionati per un’esperienza di conoscenza della storia e di scoperta dal vivo dei processi di lavorazione che hanno contribuito a fare la storia produttiva della città.

Le aziende aderenti sono: A Tavola! / Alberto Marchetti Gelaterie / Circular Plastic - Amiat Gruppo Iren / Aurora Penne / Azienda Agricola Essenzialmenta / Boella & Sorrisi / Bonfante & Ortalda / Casa Martini / Centrale del Latte di Torino / Antica Cioccolateria Artigiana Croci dal 1938 / Dottoressa Reynaldi Laboratorio di Cosmesi Naturale / Guido Gobino / Industrial Village / La Castellamonte Stufe / Leone 1857 / Mialuis / Oscalito Maglificio Po / Petronas Lubricants Italy / Peyrano Torino / Sensi Skinfood / Ziccat.

Anche per l’edizione di quest’anno il servizio di prenotazione prevede una fee di € 5,00 per i maggiori di 12 anni e € 3,00 per i bambini da 0 a 11 anni; l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

Per partecipare alle visite la prenotazione è obbligatoria su https://turismotorino.org/openfactories2025 e le modalità di accesso sono indicate nelle singole schede; i visitatori devono recarsi autonomamente nelle aziende con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario di visita e devono attenersi alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

Sono previsti degli sconti sugli acquisti negli store aziendali per i visitatori Open Factories 2025.



DESCRIZIONE AZIENDE

A Tavola!

Passione per la pasta fresca, amore per le cose buone, ingredienti di prima qualità e capacità di rendere unico un prodotto: un'azienda produttrice di pasta fresca ripiena - e non - e di gastronomia.

Alberto Marchetti Gelaterie

Il risultato di una passione che il suo fondatore ha fin da bambino, quando aiutava suo padre nella gelateria di famiglia. Aveva il sogno di diffondere la freschezza, semplicità e bontà del suo gelato rendendo visibile a tutti il processo, la filiera di produttori e le materie prime che utilizza.

Circular Plastic - Amiat Gruppo Iren

Uno dei più grandi impianti in Italia dedicato alla selezione meccanica della plastica di diverse tipologie, dalla bottiglia al grande imballaggio. L’impianto utilizza le più moderne tecnologie del settore ed ha una capacità di trattamento di circa 100 tonnellate all'anno di rifiuti plastici.

Aurora Penne

In Manifattura ad osservare da vicino le fasi di lavorazione delle iconiche penne Aurora, scoprendo l’artigianalità e la passione che si cela dietro la produzione di ogni strumento di scrittura.

Azienda Agricola Essenzialmenta

Azienda specializzata nella coltivazione e produzione di oli essenziali di menta di Pancalieri, ritenuta dagli esperti la migliore al mondo.

Boella & Sorrisi

Azienda artigianale a conduzione familiare, specializzata nella produzione di cioccolato e prodotti da forno. I prodotti si distinguono per la qualità elevata, la sostenibilità e la produzione secondo ricette tradizionali con processi innovativi e certificati.

Bonfante & Ortalda

Pasticceria specializzata da sempre nella produzione dei nocciolini di Chivasso, nasce nel 1922 e da allora il locale storico conserva arredi e facciata in stile liberty: i marmi, gli specchi, i banconi e la boiserie conferiscono una suggestiva atmosfera anni Venti.

Casa Martini

160 anni fa nasceva il brand che avrebbe rivoluzionato il mondo dell'aperitivo Made in Italy: Martini. Il Martini Privilege Tour è un tour nella storia e nei sapori di Martini, un percorso alla scoperta delle erbe aromatiche e i passaggi produttivi del vermouth.

Centrale del Latte di Torino

Specializzata nella produzione e commercializzazione diretta di prodotti dell’industria lattiero-casearia quali latte fresco, latte pastorizzato a temperatura elevata, latte a lunga conservazione (UHT), panna, formaggi, yogurt, bevande vegetali e nella commercializzazione di prodotti quali insalate, uova, pasta e dessert.

Antica Cioccolateria Artigiana Croci dal 1938

La storia del cioccolato Croci, il processo di produzione, i cambiamenti innovativi introdotti negli anni. Tre generazioni che portano avanti una attività sulla base della passione e dell'eccellenza del prodotto.

Dottoressa Reynaldi Laboratorio di Cosmesi Naturale

Un brand cosmetico nato più di 40 anni fa dalla passione di una giovane donna laureata in farmacia che si fonda sui valori della responsabilità, sostenibilità e trasparenza nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente.

Guido Gobino

Uno dei massimi artigiani del cioccolato a livello internazionale.

Industrial Village

Galleria Storica del marchio IVECO.

La Castellamonte Stufe

Azienda che ha saputo preservare le antiche tecniche di lavorazione, realizzando manufatti d’alta qualità dove si uniscono l’esperienza della tradizione ed una tecnologia innovativa a tutela dell’ambiente e della sicurezza.

Leone 1857

Marchio leader delle pastiglie in Italia (Copyright NielsenIQ 2023), con un assortimento che include gelatine, gommose, caramelle e cioccolato.

Mialuis

Borse e accessori di lusso create con grande attenzione alla qualità e sostenibilità delle materie prime utilizzate.

Oscalito Maglificio Po

Promuove il Made in Italy in tutto il mondo dal 1936, quando i fratelli Osvaldo e Lino Casalini iniziano lo loro produzione di tessuti in lana e cotone con il marchio Oscalito.

Petronas Lubricants Italy

Fondata nel 2008, produce e commercializza una gamma completa di lubrificanti di alta qualità per il settore automotive e industriale in oltre 100 mercati a livello globale. La sua storia, però, parte dal lontano 1912 a Torino, con la fondazione di OLIO FIAT.

Peyrano Torino

Un percorso per scoprire tutte le tappe del metodo "bean to bar" per realizzare le iconiche praline.

Sensi Skinfood

Format che unisce i servizi di estetica olistica naturale avanzata con una linea skincare prodotta direttamente e notificata all'UE.

Ziccat

Dal 1958 coesistono la tradizione di una ricetta classica e le mani giovani di cioccolatieri sotto la quarantina. Una passione innata per una cioccolateria tradizionalmente nuova.