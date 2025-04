Pentenero – Rossi (Pd): “Shoah e Foibe: la destra usa le scuole per riscrivere la storia. Fratelli d’Italia e Lega squalificano Cirio”

"In Consiglio regionale, Fratelli d’Italia e Lega, con la complicità silenziosa di Forza Italia e Lista Cirio, hanno approvato una modifica ideologica a un ordine del giorno sulla Giornata della Memoria, estendendo i fondi delle politiche giovanili anche al Giorno del Ricordo, con l’obiettivo esplicito di equiparare la tragedia assoluta della Shoah alle Foibe.

Non è la promozione della memoria che contestiamo, ma la strumentalizzazione ideologica con cui la destra tenta di riscrivere la storia per piegarla a una propria narrazione. Una scelta tanto più grave perché avvenuta nel giorno in cui il Presidente Cirio richiamava all’unità sul tema della memoria. Richiamo ignorato dai suoi stessi alleati.

Fratelli d’Italia e Lega non hanno alcun interesse né per il 25 aprile, né per le vere politiche giovanili, né per le parole di Cirio. A loro interessa solo usare la scuola come campo di battaglia ideologica, dimostrando di non essere ancora in grado di fare i conti con la storia del nostro Paese" Gianna Pentenero – Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Domenico Rossi – Segretario regionale PD Piemonte.