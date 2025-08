La volontà è di costituire un partito che occupi quello spazio al Centro, che il bipolarismo degli ultimi decenni ha indebolito, lasciando una fetta di elettori senza rappresentanza chiara. L’ex onorevole Pd di Pinerolo Giorgio Merlo si è lanciato in un nuovo percorso politico: ‘Scelta Cristiano Popolare’. Ha assunto la presidenza del nuovo soggetto, che è stato presentato il 2 luglio in una conferenza a Roma.

Già a fine 2021, Merlo aveva rivestito il ruolo di presidente nazionale di nuovo progetto centrista, ‘Noi di Centro’, con l’ex ministro Clemente Mastella. Ma l’asse era durato poco.

L’obiettivo del nuovo partito è “avviare un percorso con le forze politiche che si richiamano al Centro per affinare e consolidare un progetto politico che sia in grado di intercettare segmenti crescenti della pubblica opinione che o si astengono o votano stancamente altri partiti. Il tutto per superare la nefasta radicalizzazione della lotta politica”, come spiegano Merlo, l’ex parlamentare Rodolfo De Laurentiis e l’ex europarlamentare Erminia Mazzoni.

Ma la nuova forza, che punta a candidarsi alle prossime elezioni politiche, con l’attuale legge elettorale, difficilmente potrà correre da sola. Da che lato guarderà? “Io non posso stare con Schlein, Landini e i centri sociali” è netto Merlo, che spiega come i tempi del Pd, in cui erano presenti componenti della Margherita siano lontano: “Non è più l’epoca di Franco Marini”.

Inevitabilmente, quindi, si apre un dialogo con il centrodestra e Merlo ha già esperienze in merito: nel 2024 è stato uno dei fondatori della lista civica ‘Cirio Presidente’, che ha contribuito alla rielezione di Alberto Cirio alla guida del Piemonte.