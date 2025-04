Lutto per il settore agroalimentare torinese: morto Antonio Longo, pioniere del tomino "a rotolo"

E’ morto all’età di 90 anni Antonio Longo, titolare dello storico Caseificio Longo che da decenni opera nel Canavese e pioniere del famoso tomino "a rotolo", uno dei prodotti caseari più amati e apprezzati in tutta la regione.



Antonio Longo, che ha dedicato la sua vita alla produzione di formaggi di alta qualità, è stato un punto di riferimento per molti. La sua passione per l’arte casearia e l’innovazione hanno portato l'azienda di famiglia a essere una delle più antiche e apprezzate del territorio piemontese. Longo iniziò la sua attività negli anni Cinquanta in un piccolo laboratorio famigliare, accompagnato dalla moglie Franca. All’interno del laboratorio si produceva un unico prodotto: il Tomino del Canavese, preparato con il latte raccolto nelle vicine stalle, che ancora oggi è confezionato a rotolo manualmente. Successivamente passò anche ai tomini da cuocere con il tomino del boscaiolo e fu così che la sua azienda, situata a Bosconero, divenne famosa in tutta Italia.



La sua dedizione e la sua capacità di trasformare il tomino in un prodotto amato da tanti lo hanno portato fino alla fine a seguire il Caseificio e sono state riconosciute a livello locale, nazionale e internazionale. Negli anni, ha tramandato i suoi saperi e la passione per l’arte casearia ai figli Maurizio, Dario, Silvana e alle generazioni successive che oggi guidano l’impresa.



I funerali di Antonio Longo si terranno martedì 29 aprile alle 17 presso la Chiesa Parrocchiale di Bosconero.