CSI Piemonte, approvato il Bilancio 2024

Il CSI Piemonte registra un anno di ulteriore crescita, con risultati significativi e progetti di rilievo. È quanto emerso oggi nel corso dell’Assemblea del Consorzio, riunita in presenza e in video conferenza e presieduta dall’Assessore all’Innovazione della Regione Piemonte Matteo Marnati, che ha approvato il Bilancio di Esercizio 2024.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 riporta un risultato positivo, con un utile d’esercizio pari a 217.928 euro; il valore della produzione, pari a 162,8 milioni di euro, risulta in aumento rispetto ai 152,6 milioni di euro del 2023 (+6,7%).

La struttura patrimoniale e finanziaria si mantiene solida ed equilibrata. Gli investimenti sono stati pari a 10,7 milioni di euro e sono stati dedicati principalmente all’innovazione in campo tecnologico.

L’Assemblea ha poi anche ratificato la richiesta di consorziamento da parte del Comune di Legnano che ha scelto il Consorzio come partner tecnologico, portando così il numero complessivo di consorziati a 139, di cui 14 a livello nazionale.





Emilio Bolla Presidente CSI Piemonte ha affermato "Il Bilancio di Esercizio 2024 rappresenta un risultato significativo per il CSI Piemonte e pone le basi per nuove prospettive di crescita. È un patrimonio di valore che raccogliamo con responsabilità, consapevoli dell'importanza di proseguire lungo il percorso di innovazione e trasformazione digitale intrapreso. Siamo lieti, inoltre, che il Comune di Legnano abbia scelto di consorziarsi al CSI, contribuendo a rafforzare la nostra rete e ampliando le opportunità di collaborazione. Questo ingresso testimonia la fiducia crescente nelle soluzioni tecnologiche che il Consorzio mette a disposizione degli enti pubblici e dei cittadini che ogni giorno si avvalgono dei nostri servizi digitali per poter interagire con la Pubblica Amministrazione in modo più semplice e accessibile.”

"I risultati positivi del Bilancio di Esercizio – ha sottolineato Pietro Pacini Direttore Generale CSI - confermano la solidità e la crescita del Consorzio, frutto di un impegno costante e di azioni in linea con le traiettorie di sviluppo richieste al nostro Paese. Abbiamo ampliato i servizi di e-government e introdotto assistenti digitali basati su intelligenza artificiale generativa per semplificare l’accesso ai servizi pubblici. L’evoluzione del cloud e del Data Center, la costante attenzione alla sostenibilità e il sostegno dato alle start up ospitate negli spazi di CTE Next rappresentano poi ulteriori passi avanti verso un ecosistema digitale sempre più efficiente”.

Per Matteo Marnati, Assessore all’Innovazione Regione Piemonte “Ancora un anno contrassegnato da numeri in crescita per il Consorzio che consolida così la sua posizione ed il suo ruolo nel panorama nazionale rafforzando competitività e attrattività; ad oggi il Consorzio gestisce i servizi informatici di circa 14 milioni di persone. Di particolare importanza gli investimenti dedicati all’innovazione in campo tecnologico che porteranno il Consorzio ad essere sempre più forte e competitivo nel panorama italiano”.