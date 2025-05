Turismo, Sarli (Apt Basilicata): "Metapontino paradiso per amanti del mare"

(Adnkronos) - Mare cristallino insignito dalle Bandiere Blu, storia millenaria, entroterra ricco di borghi medievali e un'offerta turistica che spazia dagli sport acquatici agli eventi culturali: il Metapontino si conferma destinazione versatile per un turismo quattro stagioni. Il litorale ionico lucano si estende per circa 40 chilometri da Nova Siri a Metaponto, attraversando Policoro, Scanzano Jonico, Rotondella e Marina di Pisticci. È un territorio dalla duplice anima: da una parte le spiagge sabbiose premiate con le Bandiere Blu e la Bandiera Verde dei pediatri per Marina di Pisticci, dall'altra un entroterra che porta i segni di culture millenarie, dalle colonie della Magna Grecia ai borghi medievali arroccati sui calanchi.

Fondali bassi e sabbiosi, dune dove fiorisce il giglio di mare e l'eringio marino, lidi attrezzati e stabilimenti inclusivi fanno della costa ionica una destinazione ideale per le famiglie. "Il sogno del Capitano" a Metaponto ad esempio è uno stabilimento completamente accessibile che si aggiunge ad altri lidi inclusivi come il Sira Resort di Nova Siri e il Lido San Basilio di Marina di Pisticci. Per gli amanti degli sport acquatici, il Metapontino offre una varietà di attività grazie a rinomati club velici come il Circolo Velico Basilicata Vela dei fratelli Vena e la Lega Navale di Matera - Magna Grecia. La presenza costante di vento termico, favorito da fondali bassi e assenza di rilievi, rende questo tratto di mare ideale per la vela e il kitesurf. Particolarmente apprezzata è l'attività di whale watching proposta dallo skipper Enrico Maria Massocchi che conduce le escursioni a bordo di un catamarano con torretta di avvistamento al largo di Marina di Policoro dove il mare è casa di delfini, megattere, capodogli e tartarughe Caretta Caretta.

A pochi chilometri dalla costa, l'entroterra lucano regala un patrimonio storico-archeologico di grande valore. Il Parco Archeologico di Metaponto, con i resti dell'agorà, del Teatro Ekklesiasterion e le 15 colonne doriche del Tempio di Hera (Tavole Palatine), testimonia l'importanza della "metropoli" del V secolo, che si estendeva per 150 ettari e ospitava persino la cattedra di Pitagora. Proseguendo verso Policoro, il Museo Archeologico Nazionale della Siritide racconta la storia delle colonie greche di Siris ed Herakleia, con reperti raffinati come i vasi a figura rossa del Pittore di Policoro e le matrici di statuette in terracotta ispirate ai modelli di Lisippo, Prassitele e Skopas. Il territorio ha attirato anche l'attenzione di grandi nomi del cinema internazionale come Francis Ford Coppola, le cui origini familiari risalgono a Bernalda, dove ha acquistato Palazzo Margherita, un edificio ottocentesco trasformato in residenza di charme. Il regista, cittadino onorario del borgo, ha contribuito a far conoscere questa terra al pubblico internazionale, consolidando un legame tra il Metapontino e la settima arte.

Per chi cerca esperienze oltre la spiaggia, il territorio offre attrazioni per tutte le età: dal Metaponto Golf Club con le sue 18 buche immerse negli agrumeti all'Acquazzurra Park con scivoli fino a 30 metri d'altezza, dalle escursioni nel Porto degli Argonauti, moderna marina disegnata dall'architetto Luigi Vietti, alle passeggiate nella natura del Parco dei Crisciuni a Valsinni. Particolarmente interessante è l'Archeoparco di Andriace, nei nove ettari del Bosco di Andriace, dove l'Archeoclub Italia Siritide ha creato un luogo di archeologia sperimentale con ricostruzioni di villaggi neolitici, necropoli dell'età greca e accampamenti romani. “La costa del Metapontino con la sua sabbia dorata è un vero paradiso per gli amanti del mare. È una destinazione ben organizzata in termini di ricettività, accoglienza, balneazione ed attività Outdoor. È infatti spesso luogo di grandi eventi sportivi. In pochi chilometri si condensano mare e montagne, e senza dubbio esperienze autentiche”, commenta il direttore generale di Apt Basilicata, Margherita Sarli.