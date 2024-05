Rubare era un affare di famiglia: dopo il figlio finisce in manette anche il padre

I carabinieri della compagnia di Moncalieri, con un’indagine speditiva hanno identificato ed arrestato il secondo presunto autore del furto di Collegno avvenuto il 24 aprile scorso.

In manette un 62enne rom di Nichelino

Si tratta di un sessantaduenne di etnia sinti, già noto alle forze dell’ordine nonché padre del complice già arrestato in flagranza di reato. L’uomo, insieme al complice, è gravemente indiziato dei reati di “furto aggravato in concorso”, “ricettazione” e “falsità materiale commessa da privato”: i due, verosimilmente dopo aver commesso un furto nel comune di Collegno, si erano allontanati a bordo di una Lancia DELTA con targhe false ma erano stati agganciati da una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Moncalieri ed inseguiti, fino al momento dell’arresto di uno dei due e alla fuga dell’interessato.

L'ultimo colpo avvenuto a Collegno

I militari dell’Arma di Moncalieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, hanno portato a termine le indagini per l’identificazione dell’uomo e lo hanno arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’interessato è stato recluso presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per il soggetto citato vige la presunzione di non colpevolezza.