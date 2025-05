Si conclude oggi la VI edizione di The Phair, appuntamento a maggio 2026

Per promuovere il patrimonio fotografico nazionale e rafforzare i rapporti con le realtà museali torinesi, quest'anno The Phair ha avviato una collaborazione con la GAM – Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea scegliendo di utilizzare come immagine guida di questa edizione Torino, giostra Zeppelin in movimento (1934) di Mario Gabinio, custodita dall’Archivio Fotografico dei Musei Civici.



Focus Giovani Artisti



Per questa edizione, insieme con l’artista torinese Eva Frapiccini, The Phair ha inaugurato un progetto speciale dedicato agli artisti under 40, sia italiani che internazionali. L’iniziativa ha individuato e valorizzato 10 voci emergenti più rilevanti della scena contemporanea, che hanno esplorato linguaggi innovativi e traiettorie artistiche in evoluzione.

Questi i 10 giovani artisti scelti: Alizée Bauer, Federica Belli, Lilly Lulay, Sara Messinger, Ruya Qian, Ilaria Sagaria, Nikita Teryoshin, Nerina Toci, Carlotta Valente, Jacopo Valentini.



Acquisizioni, premi e residenze di The Phair 2025



Acquisizione Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT



La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, partner storico di The Phair , per il secondo anno consecutivo ha acquisito un’opera tra quelle presenti in fiera dal valore di 15.000 euro, budget superiore a quello della precedente edizione. L’opera è la fotografia di Paulo Nazareth Untitled (Objects to Keep the Sun out of Your Eyes) series, acquisita dalla Galleria Franco Noero di Torino e selezionata dalla vice direttrice del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Marcella Beccaria. L’opera entra a far parte della collezione della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e verrà destinata in comodato d’uso gratuito al Castello di Rivoli.



Premio in collaborazione con Just The Woman I Am



Il premio promosso dalla collaborazione di The Phair con Just The Woman I Am, evento organizzato dal CUS Torino, in collaborazione con Università e Politecnico di Torino, è stato assegnato a Nerina Toci, della Galleria Davide Di Maggio. Una giuria qualificata ha individuato nove opere finaliste che sono state esposte a The Phair. I partecipanti dell’evento Just The Woman I Am hanno usufruito dell’ingresso ridotto e votato l’opera preferita. L’opera vincitrice è stata acquisita da Just The Woman I Am e, in segno di impegno verso la ricerca, The Phair effettuerà una donazione di pari importo a sostegno della lotta contro il cancro.



Residenza d’Artista Mario Cucinella Architects



La Residenza d’Artista Mario Cucinella Architects è stata vinta da Federica Belli della Galleria Valeria Bella. Un comitato di esperti ha selezionato l’artista tra quelli presenti in fiera, privilegiando opere capaci di interpretare i valori dello studio. Al vincitore è stata assegnata una residenza di due settimane a Bologna, comprensiva di ospitalità e produzione di cinque opere originali, che entreranno a far parte della collezione dello studio. The Phair dedicherà gratuitamente uno spazio espositivo ai lavori realizzati, in occasione dell’edizione 2026, corredati da un testo critico.



Residenza d’Artista “Scisti e Vinisti”



La Residenza d’Artista “Scisti e Vinisti” (titolo tratto da un’espressione dialettale salentina che significa “sei andato e tornato”), promossa da CON Red Lab, è stata assegnata a Ulrich Egger della Galleria Il Ponte. Un comitato di esperti ha selezionato il vincitore tra gli artisti presenti in fiera per una residenza d’artista nell’autunno 2025 in Salento, presso The apARTment, sede dell’associazione a Casamassella (LE). Ulrich Egger realizzerà un progetto fotografico inedito che sarà presentato in primavera 2026 negli spazi di The apARTment, come esito di un percorso di ricerca tra natura, identità e creatività condivisa.



L’appuntamento con la VII edizione di The Phair sarà dal 22 al .