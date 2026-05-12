Startup, talento e inclusione: a Torino va in scena la sfida finale del Sas Startup Lab

La SAA School of Management di Torino si prepara a ospitare l’atto finale di un percorso durato mesi: la Final Competition Prize Award – SAS Startup Lab. L'evento, aperto al pubblico, celebrerà l'innovazione nata tra i banchi della Scuola di Management SAA di Via Ventimiglia 115 e la crescita della community startup più internazionale della città.

La sfida: nove team per due vincitori

Mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 17:30, nove team di aspiranti imprenditori presenteranno i loro pitch davanti a una giuria di 14 professionisti e accademici, dopo un rigoroso percorso di validazione e mentorship. In palio un prize pool di 2.000 €: 1.000 euro stanziati da SAA – School of Management dell’Università di Torino e altri 1.000 euro da Fondazione SIA il cui scopo è la promozione del “miglioramento e diffusione della cultura manageriale e degli insegnamenti di scienze e tecnologie, in materie e percorsi utili per il progresso di vari ambiti Aziendali”. La collaborazione paritaria tra SAA e SIA conferma il valore egualitario dell’iniziativa: nessuna classifica ma solo due vincitori sullo stesso piano.

Il progetto SAS – Startup Lab

Il progetto SAS (Sustainability and Services) nasce per abbattere le barriere d'accesso all'imprenditorialità, offrendo un programma interamente in lingua inglese che ha coinvolto oltre 128 studenti da sette istituzioni diverse, con una quota di partecipanti internazionali pari al 70%.

"L'inclusione non è solo un valore sociale, è un moltiplicatore di innovazione. Quando una città crea le condizioni affinché persone di background e culture diverse collaborino su problemi reali, aumenta la probabilità di trovare soluzioni che un ambiente omogeneo non avrebbe mai prodotto”, ha dichiarato Amirhossein Shokouhipour, Program Director di SAS Startup Community.

Dettagli dell'evento

L'appuntamento è per mercoledì 13 maggio presso la sede di SAA in Via Ventimiglia 115: un'occasione unica per incontrare i nuovi talenti del territorio e fare networking con l'ecosistema dell'innovazione torinese.

Data e ora: Mercoledì 13 maggio, ore 17:30 – 20:00.

Luogo: SAA School of Management, Via Ventimiglia 115, Torino.

Ingresso: Gratuito (posti limitati).