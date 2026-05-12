Morti sul lavoro, la Centrale del latte di Torino teatro della tragedia: perde la vita a 45 anni

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 13 di oggi, martedì 12 maggio, in via Filadelfia 220 per un incidente mortale sul lavoro avvenuto all'interno della sede della Centrale del latte di Torino.

Inutili i tentativi di rianimarlo

Il lavoratore, Raffaele Settembre, di circa 45 anni, è stato travolto da alcuni materiali, in seguito è caduto all'indietro battendo la testa. Il personale dell'ambulanza ha praticato le manovre di rianimazione. Il paziente è deceduto prima del trasporto in ospedale.

AGGIORNAMENTO: In pochi minuti, dopo l’ingresso degli uomini dello Spresal che hanno indossato le loro divise gialle, i cancelli dell’ingresso sono stati sbarrati ed è stato impedito a chiunque l’ingresso, anche con un nervosismo palpabile.

Alcune persone si sono radunate all’esterno dell’ingresso principale, mentre solo i camion vengono fatti passare. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri della Compagnia di Mirafiori.

Il cordoglio della Centrale del Latte

Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “Società”) comunica con profondo dolore che nella giornata di oggi, intorno alle ore 13, presso lo stabilimento produttivo di Torino, si è verificato "un grave incidente che ha coinvolto un operatore appartenente alla società esterna incaricata delle attività di logistica e movimentazione merci all’interno del sito".

"Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione effettuati immediatamente dal personale sanitario intervenuto sul posto, l’operatore è purtroppo deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate. La Società desidera esprimere il più sincero e profondo cordoglio alla famiglia della vittima, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa drammatica perdita, assicurando sin da ora la massima vicinanza e collaborazione in questo momento di grande dolore", prosegue la nota diffusa nel primo pomeriggio.

"Le autorità competenti sono intervenute immediatamente e sono tuttora in corso tutti gli accertamenti necessari al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione preliminare, l’incidente sembrerebbe essere avvenuto durante operazioni di movimentazione merci e, a seguito di una caduta probabilmente accidentale, l’operatore avrebbe riportato un violento trauma cranico che ne ha purtroppo causato il decesso. La Centrale del Latte d’Italia sta collaborando pienamente con le autorità competenti e procederà con tutte le verifiche interne necessarie, ribadendo che la tutela della sicurezza delle persone rappresenta un valore fondamentale e prioritario per la Società - conclude la nota - Ulteriori informazioni saranno rese disponibili compatibilmente con lo svolgimento delle indagini in corso e nel pieno rispetto delle persone coinvolte e dei loro familiari".

Sindacati: "Sgomento e dolore"

“Apprendiamo con sgomento e dolore di una altra tragedia sul lavoro avvenuta oggi a Torino e che ha spezzato la vita di Raffaele Settembre, un operaio di 47 anni, iscritto al nostro sindacato, la Fit Cisl. Alla famiglia di Raffaele, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa perdita devastante, la Fit Cisl di Torino e Piemonte esprime vicinanza e sincero cordoglio”, dice Stefania Barattini, coordinatrice regionale del dipartimento Logistica della Fit Cisl Piemonte, commentando l’incidente mortale avvenuto oggi alla Centrale del Latte di Torino. “La FIT CISL ha proclamato 8 ore di sciopero per la giornata di domani - prosegue Barattini - come segnale di dolore, rispetto e mobilitazione, affinché la sicurezza torni ad essere una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Nel corso della mobilitazione si terrà inoltre un presidio dalle ore 10 alle ore 12 davanti alla Centrale del Latte di Torino, in via Filadelfia 220, per chiedere verità, giustizia e maggiori tutele per tutte le lavoratrici e i lavoratori”.

La Fit Cisl di Torino e Piemonte chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto attraverso accertamenti rapidi e rigorosi per verificare eventuali responsabilità e il pieno rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. “Non si può continuare a parlare di fatalità - conclude Barattini -, servono controlli più stringenti, investimenti concreti nella prevenzione, formazione continua e una cultura del lavoro che metta al centro la vita delle persone e non soltanto la produttività”.

“Ricordiamo che ogni anno, in Italia, muoiono sul lavoro più di mille persone e si verificano oltre cinquecentomila incidenti, molti dei quali invalidanti. C’è tantissimo lavoro da fare sia sul terreno della prevenzione e della formazione sia dei controlli, per i quali bisogna aumentare il numero degli ispettori necessari”, aggiungono da Uil Piemonte.

Lo Russo: "Fare luce al più presto"

Anche il sindaco ha voluto far sentire la propria vicinanza: “Desidero esprimere il cordoglio della Città di Torino ai familiari e ai colleghi di Raffaele Settembre, rimasto vittima oggi di un drammatico incidente sul lavoro nella nostra città. Questa tragedia ci colpisce moltissimo. Sono ancora tanti, troppi gli incidenti che avvengono nei luoghi di lavoro. Auspichiamo che venga fatta luce al più presto sulla dinamica e sulle responsabilità di questo terribile episodio e come istituzioni rinnoviamo l’impegno a vigilare affinché la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori venga sempre messa al primo posto”.