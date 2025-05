Bussoleno, appuntamento il 21 maggio a Cascina Roland per saperne di più su Apice

L’Unione Montana Valle Susa sostiene l’imprenditoria giovanile con il percorso APICE, un progetto promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in collaborazione con Réseau Entreprendre Piemonte, creato con l’obiettivo di rafforzare idee di impresa nei comuni montani.

Un’opportunità concreta per far crescere le idee imprenditoriali sul territorio con un percorso di accompagnamento personalizzato, incontri di mentoring e supporto finanziario per le sei migliori idee di impresa che passeranno la selezione.

«Da anni l’Unione Montana persegue azioni per uno sviluppo integrato del suo territorio – ha dichiarato il vice presidente Andrea Archinà – Un obiettivo che può concretizzarsi non solo attraverso progetti infrastrutturali che oggi si stanno sviluppando attraverso i programmi a matrice regionale Strategia Urbane d’Area (SUA) e Green Communities, ma anche attraverso tutte quelle azioni che favoriscano il nuovo insediamento o consolidamento di imprese. Grazie ad Apice e al supporto di Compagnia di San Paolo puntiamo ad alimentare un circolo virtuoso in cui il privato è supportato nello sviluppare idee innovative in ambiti in cui il pubblico è stato chiamato a lavorare sulle condizioni più favorevoli per vederle poi messe a terra. Un processo ambizioso e sfidante foriero di una crescita per tutto il territorio della Bassa Valle di Susa e le sue comunità».

Per permettere ai giovani imprenditori e alle giovani imprenditrici interessate di saperne di più, l’Unione Montana Valle Susa organizza per il prossimo mercoledì 21 maggio, tra le 17 e le 19:30, un evento di presentazione a Villar Focchiardo nella splendida cornice della Cascina Roland.

Dopo i saluti del Presidente dell’Unione Montana Pacifico Banchieri, interverranno Isotta Martini di Noau officina culturale e Maria Pianezzola di Seacoop, che presenteranno il programma di lavoro che sarà promosso sul territorio per stimolare l’attivazione giovanile in ambito socioculturale e agricolo. Per entrare nel dettaglio del bando e della call interverranno poi Alessia Zabatino e Lisa Orefice, rispettivamente di Fondazione Compagnia di San Paolo e Résau Entreprendre Piemonte.

Questo evento sarà un’occasione per scoprire come mettersi in gioco, costruire il proprio futuro e contribuire allo sviluppo sostenibile delle Alpi, una grande opportunità per chi ha un’idea e voglia di farla crescere.

Per iscriversi all’evento di presentazione di APICE basta compilare il modulo: https://bit.ly/apice_21maggio