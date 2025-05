La lotta al cancro al seno affina le sue armi: una start up torinese aiuta a riconoscere (e scartare) i test negativi

C'è una start up torinese in prima fila nella lotta contro il cancro al seno. Si tratta della Health Triage, che ha appena annunciato un accordo di collaborazione con Cancer Research Horizons e Royal Surrey NHS Foundation Trust. L'azienda nata all'ombra della Mole è specializzata nell'uso dell'intelligenza artificiale per la diagnostica medica e intende promuovere lo screening del cancro al seno, utilizzando i dati di Optimam Medical Image Database.



Scartare i test negativi

Nell'ambito della collaborazione, Health Triage utilizzerà i dati Optimam per addestrare modelli di deep learning che identificheranno automaticamente le mammografie senza segni di cancro. Questa scrematura delle mammografie con alta probabilità di negatività ridurrà il carico di lavoro dei radiologi, consentendo loro di concentrarsi inizialmente sui casi sospetti e ad alto rischio.



Meno lavoro per i radiologi

Dato che circa il 99,1% delle mammografie di screening nel Regno Unito restituiscono un risultato negativo e considerando la carenza di radiologi in molti Paesi, l'uso di soluzioni basate sull'IA ha il potenziale di ridurre l'uso delle risorse sanitarie e ottimizzare i flussi di lavoro in radiologia, mantenendo al contempo i tassi di rilevamento del cancro al seno.

L’utilizzo dei dati Optimam permetterà inoltre a Health Triage di verificare se i modelli addestrati come sistemi di esclusione possano ottenere una maggiore precisione rispetto a un sistema sviluppato per la rilevazione del cancro, contribuendo così a migliorare ulteriormente i programmi di screening.



Un database in espansione

Optimam è un database centralizzato in continua espansione che contiene circa 7 milioni di immagini mammografiche anonimizzate provenienti da oltre 465.000 clienti, raccolte da diversi centri di screening mammografico del Sistema Sanitario Nazionale (National Health System – NHS) del Regno Unito. Il database OPTIMAM e la raccolta continua delle immagini sono gestiti dal Royal Surrey, con il finanziamento continuo di Cancer Research UK. Per garantire la validazione clinica della soluzione di Health Triage, il Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa) agirà come ente indipendente responsabile della supervisione scientifica del progetto.



“L’intelligenza artificiale sta trasformando il futuro della diagnostica medica. Il nostro obiettivo è rendere lo screening del tumore al seno più preciso, diffuso e accessibile - dice Davide Dettori, amministratore delefato di Health Triage -. Grazie alla nostra collaborazione con il Royal Surrey NHS Foundation Trust e Cancer Research Horizons, all'utilizzo dei dati OPTIMAM e al supporto scientifico di GISMa, siamo in grado di fornire un supporto concreto ai radiologi e ai programmi di prevenzione, contribuendo infine a salvare più vite".