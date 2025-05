Trust o Holding: Daniele Pescara Consultancy svela quale scegliere

In un’epoca caratterizzata da turbolenze economiche, pressioni fiscali crescenti e minacce legali sempre più sofisticate, la protezione del patrimonio non è più un’opzione, ma una necessità. Due strumenti giuridici spiccano tra le soluzioni più utilizzate per tutelare gli asset di famiglie e imprenditori: il Trust e la Holding. Ma quale scegliere? Daniele Pescara Consultancy, studio internazionale specializzato in pianificazione fiscale e tutela patrimoniale, guida i propri clienti nella scelta più efficace e sicura, costruita su misura.

Trust: la tutela personale degli asset

Il Trust è uno strumento potente e flessibile che consente di separare giuridicamente la proprietà degli asset dalla loro gestione.

Ideale per proteggere il patrimonio familiare, garantire continuità generazionale e difendersi da aggressioni legali, il trust si presta perfettamente a finalità successorie e di pianificazione a lungo termine.

Con Daniele Pescara Consultancy, ogni trust viene strutturato in conformità alle normative internazionali, garantendo la massima privacy finanziaria e la sicurezza degli asset, anche in contesti giurisdizionali complessi.

Holding: strategia e controllo per chi fa impresa

La Holding è, invece, una soluzione pensata principalmente per chi gestisce attività economiche.

Rappresenta una struttura leggera e scalabile, adatta a ottimizzare la fiscalità, centralizzare il controllo delle partecipazioni e rafforzare la governance aziendale.

Lo Studio propone holding costruite su misura, compatibili con gli ordinamenti più efficienti (come Emirati Arabi, Svizzera, UK), permettendo così all’imprenditore di pianificare l’espansione nei mercati internazionali con maggiore protezione e flessibilità operativa.

Quale strumento è più adatto al tuo profilo?

Non esiste una risposta universale.

La scelta tra trust e holding dipende dalla struttura patrimoniale, dal livello di rischio, dal tipo di asset da proteggere e dalla strategia di crescita dell’imprenditore.

Daniele Pescara Consultancy si distingue per il suo approccio sartoriale: nessuna soluzione preconfezionata, ma analisi dettagliata delle esigenze, delle normative fiscali applicabili e delle opportunità offerte dalle giurisdizioni internazionali più favorevoli.

L'obiettivo è sempre lo stesso: conservare il valore, ridurre il rischio e far crescere il capitale.

Un team internazionale per strategie globali

Con sedi a Dubai, Svizzera e Italia e oltre 40 professionisti tra fiscalisti, avvocati e consulenti legali, lo Studio garantisce supporto costante nella creazione, gestione e aggiornamento delle strutture patrimoniali.

Il valore aggiunto? Una conoscenza trasversale del diritto internazionale, delle leggi antiriciclaggio e della compliance bancaria, indispensabile per evitare errori costosi e ottenere soluzioni realmente efficaci.

Ogni cliente ha un advisor dedicato che segue ogni fase dell’implementazione.

Sicurezza, riservatezza e vantaggio competitivo

In un contesto in cui un errore può tradursi in sanzioni o in perdita di controllo sul proprio patrimonio, affidarsi a Daniele Pescara Consultancy significa scegliere un partner affidabile e competente.

Grazie a un modello operativo trasparente, senza costi nascosti e senza subappalti a terzi, ogni imprenditore può contare su una protezione completa, un’ottimizzazione fiscale concreta e una pianificazione che guarda lontano.

La protezione degli asset non è solo difesa, ma leva strategica per la crescita sostenibile.

Il tuo patrimonio merita scelte consapevoli

Che tu voglia tutelare la tua famiglia o consolidare il tuo impero imprenditoriale, scegliere lo strumento giusto è il primo passo verso un futuro solido.

Daniele Pescara Consultancy è al tuo fianco per offrirti le soluzioni più avanzate e personalizzate, costruite su base etica, legale e strategica.

Richiedi oggi stesso una consulenza dedicata e scopri come proteggere e valorizzare il tuo patrimonio con una struttura sicura, internazionale e costruita intorno a te.















