Metalmeccanici, occhi puntati su Torino: due giorni di tempo per rilanciare il dialogo sul rinnovo del contratto nazionale

Per il mondo della metalmeccanica, da domani (e per due giorni) gli occhi di tutta Italia saranno puntati su Torino. Presso il Centro Congressi dell'Unione Industriali, infatti, si terrà giovedì 10 e venerdì 11 l'assemblea generale 2025 di Federmeccanica. Quella che ufficializzerà la nomina di Simone Bettini, designato dal Consiglio Generale della Federazione, a presidente e che - nella speranza dei lavoratori del settore, potrebbe portare in dote una riapertura del dialogo con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale.



Il tavolo riapre il 15 luglio a Roma

Un momento fondamentale dopo il muro contro muro che ha portato alla proclamazione di 40 ore di sciopero in tutta Italia, mentre a Torino si firmava il rinnovo del contratto Stellantis. E che vede fissato per il prossimo 15 luglio il tavolo a Roma tra Assistal, proprio Federmeccanica e i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm. Intanto, in vista di domani, Torino si prepara all'evento nazionale dell’Industria Metalmeccanica Italiana che conta oltre 1 milione di collaboratori e contribuisce per circa l’8% al PIL italiano e per circa il 50% all’export del nostro Paese.



Il peso del Pil

Si proseguirà nella tradizione degli acronimi: nel 2022 la parola chiave legata all'assemblea di Federmeccanica era "I T A L I A", ovvero Innovazione, Tecnologia, Ambiente, Lavoro, Impresa, Alleanza. Nel 2023 si è voluto rendere esplicita l’associazione tra la Meccanica e il Made in Italy, che è anche Invented in Italy: da qui "Mech In Italy". Nel 2024 un’altra parola-acronimo è stata quella di I M P R E S A (Industria. Meccanica. Produttiva. Responsabile. Ecologica. Sostenibile. All’Avanguardia. Il titolo dell’Assemblea Generale 2025 P.I.L. - Per l’Industria e il Lavoro, vuole evidenziare il contributo della metalmeccanica al P.I.L. Italiano, e allo stesso tempo il contributo che le nostre imprese danno allo sviluppo dell’intera Industria e all’occupazione nel nostro Paese, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.



Il programma dei due giorni

Domani l’Assemblea Generale 2025 si aprirà alle 16 con un primo talk tra esponenti di spicco dell'industria e del mondo bancario e della finanza per approfondire temi di “politica economica”. La mattina di Venerdì 11 luglio, a partire dalle 10, sarà presentata la nuova indagine con la popolazione MOL– Monitor on Labor: “Per l’Industria e il Lavoro delle nuove Generazioni”, i cui risultati saranno dibattuti da un panel che vedrà confrontarsi imprenditrici/imprenditori e studentesse/studenti.

A seguire la proiezione del nuovo cortometraggio “ALI”, terzo episodio della serie promossa da Federmeccanica - dopo “Scintille” (2023) e “Radici (2024) - che rilancia la campagna sulla comunicazione e cultura d’impresa dal nome “Generazione meccatronica”, rivolta ai giovani e alla società civile, sul valore e sui valori dell’Industria Metalmeccanica/Meccatronica. A chiudere la mattinata la consegna del Premio FABBRICA4D&STEAMiamoci. Il venerdì pomeriggio si terrà la parte istituzionale, che chiuderà l’Assemblea, con la relazione del Presidente uscente e l’intervento del neoeletto Presidente di Federmeccanica e dei vertici di Confindustria.