Via libera per l'intervento di riparazione dell'ascensore olimpico: è ko da 4 mesi

A quattro mesi dalle prime segnalazioni, si muove finalmente qualcosa anche per l'ascensore della passerella olimpica. Messo fuori servizio dai vandali. Il guasto, secondo quanto emerso, risale addirittura a fine gennaio.

L'ascensore della discordia

L’impianto è attualmente inaccessibile per motivi di sicurezza, in seguito a un atto vandalico che ha danneggiato i vetri. Al momento sono necessari interventi tecnici per la sostituzione di componenti ormai usurati, i cui lavori - come ha spiegato l'assessore alla Viabilità, Chiara Foglietta -, sarebbero ormai in dirittura d'arrivo "compatibilmente con le tempistiche di approvvigionamento dei materiali necessari". Problema, quest'ultimo, più volte sottolineato proprio da Iren, l'azienda responsabile della manutenzione dell’impianto.

L’ascensore della passerella, negli ultimi anni, è stato più fuori uso che funzionante. "Finalmente è arrivato il via libera a Iren per procedere con la riparazione - la replica del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, autore dell'interpellanza -. Ora ci auguriamo che i lavori siano rapidi e risolutivi". "Contro gli atti vandalici - ha concluso Foglietta -, valuteremo tutto ciò che può essere messo in campo: come il potenziamento sella sorveglianza, la videosorveglianza e il coinvolgimento della municipale".

Illuminazione passerella olimpica

Una nota positiva, arrivata con la primavera, riguarda il cantiere per l’installazione di una nuova illuminazione, tanto richiesta da residenti e istituzioni locali, sulla passerella olimpica, tra le arcate e il centro commerciale Lingotto. I nuovi pali, in sostituzione dei funghetti, sono stati realizzati da Iren per un costo complessivo di circa 80mila euro. Un passo avanti verso una maggiore sicurezza, fortemente sostenuto anche dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e dal coordinatore all’Urbanistica, Alberto Loi, a seguito delle interpellanza dei consiglieri Alessandro Lupi (Lista civica) e Raffaella Pasquali e Vittorio Francone (M5s). "Accogliamo con favore anche l’attivazione del nuovo impianto di illuminazione - così Firrao -, un intervento che avevamo segnalato e sollecitato più volte nel corso degli anni".

L'intervento non va confuso con quello realizzato di recente da Rfi lungo la promenade presente tra la stazione ferroviaria del Lingotto e la fermata della metro Italia '61. Anche in questo caso si parla dell'installazione di nuovi pali della luce in un punto, davanti all'Oval, clamorosamente sprovvisto di luce.