La maledizione dell'ascensore olimpico: è di nuovo fuori servizio

Lo sfortunato ascensore della passerella olimpica è nuovamente fuori servizio: un cartello affisso nelle ultime ore, infatti, avvisa i passanti che l'impianto è andato ko. Per la precisione, il problema persisterebbe da fine gennaio. Una vera e propria maledizione per la zona ex Moi dove i disagi e i grattacapi, da tempo, sono all'ordine del giorno.

Solo le scale

Fuori dall'ascensore fa bella mostra di sé il nastro bianco e rosso. Per raggiungere la passerella olimpica l'unica alternativa sono le scale. Un ostacolo per disabili, anziani o mamme con passeggini. "L'unica opzione è farsi aiutare da qualcuno più giovane", racconta una passante. "Purtroppo siamo alle solite - protesta il consigliere di Lista Civica della Circoscrizione 8, Alessandro Lupi -. Ho perso il conto sul numero di volte in cui l'impianto è andato fuori servizio".

Scritte sui muri

A peggiorare la situazione, ci sono scritte sui muri e spazi imbrattati, che testimoniano il degrado e il disagio che affliggono l'intera area dell'ex Moi, che va da piazza Galimberti fino al centro commerciale del Lingotto. Questi problemi sono stati evidenziati anche dai consiglieri M5s della Circoscrizione 8, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone. "L'area ex Moi versa in un grave stato di degrado e necessita urgentemente di interventi di pulizia" dichiarano Pasquali e Francone. "Inoltre la passerella è accessibile solo tramite un ascensore che versa in condizioni di forte precarietà".

Luce in primavera