Una camminata per Gaza: il popolo scolastico scende in piazza in solidarietà alla Palestina

Si terrà giovedì 5 giugno alle ore 17 con ritrovo in Piazza Castello e arrivo al Valentino la “Camminata per Gaza” organizzata dal gruppo “La scuola per la pace” in solidarietà al popolo palestinese.

Un’iniziativa nata a seguito della lettera aperta dei docenti del liceo scientifico G. Ferraris di Torino per, come si legge in una nota, "avviare un percorso di sostegno alla lotta che il popolo palestinese sta conducendo per la libertà e la giustizia, una lotta di sopravvivenza contro il genocidio perpetrato da Israele.”

Si tratta di una camminata pacifica aperta a tutta la comunità scolastica.

"La lotta a fianco dei palestinesi - scrivono gli organizzatori - è una lotta fondamentale per affermare la giustizia, è una lotta che riguarda tutte e tutti e in prima persona chi vive la scuola.”

"Tocca a ciascuno di noi scegliere da che parte stare della storia - sostengono - Noi abbiamo deciso di camminare a fianco del popolo palestinese perché la loro causa è la nostra causa.”