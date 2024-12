Turin International Monodrama Festival: il teatro di figura e cultura che unisce Mediterraneo e Arabia

Sette spettacoli in concorso, provenienti da Paesi come Italia, Emirati Arabi Uniti, Oman, Tunisia, Francia, Giordania e Palestina. Più due spettacoli fuori concorso: Gelsomina Dreams e Coppelia Solo della Compagnia blucinQue, diretta da Caterina Mochi Sismondi. Sono questi gli ingredienti del nuovissimo Turin International Monodrama Festival (TIMF), alla sua prima edizione. In totale saranno oltre 30 gli operatori e le operatrici culturali, i drammaturghi, gli artisti e i direttori nazionali e internazionali coinvolti nell'evento.

La rassegna, che sarà ospitata al Teatro Cafè Müller, andrà in scena dal 17 al 21 dicembre. Al centro dell'evento, unico nel suo genere in Italia, ci saranno il teatro di figura e il dialogo culturale tra i Paesi del Mediterraneo e del Golfo Arabico. Promosso dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno del Ministero della Cultura, il festival si pone come un punto di incontro tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

VOCAZIONE INTERNAZIONALE

Oltre ai sette spettacoli più due fuori concorso, il cartellone del festival include il simposio internazionale “Nuove scene del Teatro Arabo”, che il 20 e 21 dicembre vedrà la partecipazione di artisti, drammaturghi e operatori culturali di fama internazionale. L’obiettivo è creare una piattaforma per condividere pratiche innovative e costruire collaborazioni future.

UN CALEIDOSCOPIO DI CULTURE

“Il TIMF è un evento unico per le compagnie arabe che debuttano in Italia” spiega la direttrice artistica Barbara Bertin. “La kermesse unisce teatro, danza, musica dal vivo e circo contemporaneo, esplorando le connessioni tra culture e tradizioni diverse”.

Il festival si distingue per il coinvolgimento di una giuria internazionale, che assegnerà riconoscimenti al miglior spettacolo, autore, attore, attrice e scenografia. La direttrice artistica sottolinea anche il contributo del festival alla promozione del territorio: oltre agli spettacoli, la delegazione internazionale visiterà luoghi simbolo come il Museo Egizio, il Teatro Carignano e il Museo del Cioccolato ("Il cioccolato è sempre molto apprezzato nei paesi arabi e non potevamo non presentare ai nostri ospiti il cioccolato di alta qualità caratteristico di Torino")



INCLUSIONE E SOSTENIBILITA'

Il TIMF abbraccia una visione inclusiva e sostenibile. Tra gli sponsor figurano realtà locali come Mielizia, Punto Equo e ATT Ristorazione Inclusiva, che sosterranno anche la cena di chiusura, rigorosamente halal. Il festival promuove inoltre pratiche eco-compatibili, rafforzando il legame tra arte e responsabilità sociale.

IL PROGRAMMA COMPLETO

SPETTACOLI IN CONCORSO

Mercoledì 18 dicembre – Ore 19

The Mamlok – Abdullah Al Khadeim (Emirati Arabi Uniti) Mercoledì 18 dicembre – Ore 21:30

Miniminagghi – Salvatore Cappello (Francia) Giovedì 19 dicembre – Ore 19

Mother Nature – Mariem Sayeh (Tunisia) Giovedì 19 dicembre – Ore 21.30

Safiya – Maram Abu Al-Haija (Giordania) Venerdì 20 dicembre – Ore 19

Meter x meter – Sami Al Busaidi (Oman) Venerdì 20 dicembre – Ore 21.30

Jabra – Khalid Massou (Palestina) Sabato 21 dicembre – Ore 18

Qualcosa ci sta sognando. Un viaggio nella dark zone degli ultimi 100 anni – Manuela Gandini (Italia) SPETTACOLI FUORI CONCORSO

Martedì 17 dicembre – Ore 19

Gelsomina Dreams – Compagnia blucinQue (Italia) Sabato 21 dicembre – Ore 20

Coppelia Solo – Compagnia blucinQue (Italia) SIMPOSIO NUOVE SCENE DEL TEATRO ARABO

Giovedì 19 dicembre – Dalle ore 10 alle ore 13 – Grattacielo Piemonte

Venerdì 20 dicembre – Dalle ore 10 alle ore 13 – Teatro Café Müller

INFO

I biglietti, dal costo di 5 a 12 euro, sono disponibili su Vivaticket, sull’app blucinQue Nice, o presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo. Per maggiori informazioni: biglietteria@blucinque.it o 0110714488.