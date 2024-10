Situazione maltempo nel torinese: Arpa lancia l'allarme ai sindaci

In relazione al bollettino meteo diramato da Arpa Piemonte che prevede l’intensificazione dalla serata odierna delle precipitazioni in atto, il Prefetto ha sensibilizzato i Sindaci dell’area metropolitana, le Forze dell’Ordine e gli Enti proprietari e gestori delle strade e dei servizi essenziali affinché sia ulteriormente rafforzata l’attività di monitoraggio sul territorio e di controllo sui corsi d’acqua, i bacini idrici e siti interessati da movimenti franosi e vengano elevate le misure di prevenzione a tutela della popolazione e del territorio.

Il Prefetto raccomanda la massima attenzione negli spostamenti in auto – da effettuare nel fine settimana in caso di necessità – e di astenersi da attività all’aperto in montagna e specie nei pressi dei corsi d’acqua.

La situazione è costantemente seguita dalla Prefettura, in stretto contatto con i Vigili del Fuoco, i Centri Operativi Misti comunali, la Protezione Civile regionale e l’Arpa Piemonte.