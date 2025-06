Roland Garros, oggi Paolini-Svitolina - Il match in diretta

(Adnkronos) -

Jasmine Paolini torna in campo per gli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi, domenica 1 giugno, l'azzurra affronta l'ucraina Elina Svitolina per guadagnare un posto nei quarti dello Slam francese. Il match è in programma alle 11 sul Philippe-Chatrier: le due tenniste si sono sfidate in una sola occasione, agli scorsi Australian Open, quando Svitolina ha eliminato la toscana in tre set.

Paolini-Svitolina, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, viene trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam è disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.