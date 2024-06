A Carmagnola, torna Letti di Notte: tra gli ospiti Mario Monti, Gino Cecchettin e Daniele Bossari

Confermata la formula sempre più “pop” del Festival -alla sua nona edizione consecutiva che nelle ultime edizioni ha fatto registrare ripetuti sold out in tutte le serate, con una media di oltre 500 spettatori ad appuntamento. Gli autori ospiti presentano le loro opere e dialogano sul palco con i giornalisti-intervistatori, rispondendo anche alle domande del pubblico e rendendosi disponibili per il firma-copie dei libri a fine serata.

Grazie al progetto “ Letti di Notte Kids ”, dalle 20:30 alle 22:30 è previsto uno spazio gratuito di animazione letteraria dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni, per consentire anche ai genitori di assistere alle serate in piena tranquillità. Il servizio è promosso e organizzato dalla Fondazione di Comunità di Carmagnola.

A partire da inizio giugno e per tutta la durata dell’evento è in vendita, per il secondo anno consecutivo, “Book Pie”, dolce speciale in edizione limitata ideato dalle panetterie cittadine in onore della manifestazione.