Giardini Maiocco, anche la polizia a cavallo per contrastare lo spaccio

Ha preso il via oggi, giovedì 6 giugno, il nuovo presidio di polizia a cavallo ai giardini Maiocco, a pochi passi da piazza Bengasi. L’area verde, da mesi occupata da spacciatori e tossici, è da tempo al centro delle richieste di intervento da parte dei residenti, esasperati dal degrado e dal senso di insicurezza.

La misura è stata decisa durante l’ultimo tavolo per la sicurezza convocato dalla Prefettura, che ha coinvolto tutte le forze dell’ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Il giardino, incastonato tra corso Caio Plinio e via Vigliani, sarà pattugliato tre volte a settimana da agenti a cavallo, che già operano in altre aree verdi della città come il parco del Valentino.

Un giardino ostaggio dello spaccio

Negli ultimi mesi la situazione ai giardini è precipitata: risse tra pusher, degrado diffuso, carcasse di monopattini abbandonati e minacce ai cittadini. Episodi che si ripetono quotidianamente, anche in pieno giorno e a pochi metri dall’area giochi appena rinnovata con fondi europei e, nei pomeriggi estivi, frequentata dai bambini.

Il problema era stato affrontato anche in Circoscrizione 2 dove i residenti avevano alzato la voce, parlando di occupazione permanente dell'area alle spalle della collinetta. La zona più critica è proprio quella dietro l’area cani, un angolo nascosto dove i pusher si muovono a bordo di monopattini e bici.

Controlli “ad alto impatto”

Nonostante l'inserimento dell'area tra le cosiddette “zone rosse”, e i numerosi blitz, la situazione continua a essere molto altalenante. Oltre alla polizia a cavallo, il modello seguito potrebbe essere quello già applicato in Barriera di Milano, con un presidio fisso delle forze dell’ordine (chiesto recentemente in Comune dal consigliere M5s, Andrea Russi).

Anche i vigili urbani sono tornati a presidiare l’area giochi nelle ore di punta del pomeriggio. "L'intervento delle forze dell'ordine sul giardino Maiocco è molto importante - così il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi -, anche per dare un segnale ai cittadini che hanno bisogno di serenità e sicurezza".