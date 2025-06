Manutenzione dei fiumi e interventi urgenti: 5 milioni per riparare i danni dell’alluvione

A poco meno di due mesi dall'alluvione che il 16 e 17 aprile ha devastato molte zone del nostro territorio, la II Commissione Lavori Pubblici della Città metropolitana riunitasi oggi online ha esaminato un bilancio degli interventi effettuati in somma urgenza con un primo impegno di 5 milioni di euro di risorse proprie ed ha sottolineato il valore dell'intervento di pulizia preventiva degli alvei dei corsi d'acqua.

"Se il Dipartimento Viabilità della Città metropolitana di Torino non avesse effettuato la pulizia preventiva sotto il ponte sulla Sp 107 a Brusasco e Verrua Savoia e sulla Sp 595 sotto il ponte sulla Dora Baltea di Mazzè - ha detto il presidente della II Commissione metropolitana, Andrea Gavazza, sindaco del Comune di Cavagnolo - avremmo registrato una situazione molto molto più drammatica per le conseguenze della piena eccezionale. All'inizio di aprile, con l'arrivo della stagione primaverile, il Dipartimento Viabilità aveva provveduto a far portar via tronchi e residui liberando l'alveo, un lavoro preventivo importantissimo, del quale gli amministratori locali e le comunità devono essere consapevoli. La manutenzione del territorio è prioritaria e sempre più indispensabile alla luce delle conseguenze del cambiamento climatico in atto".