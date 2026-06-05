Sedici nuovi eco punti sorvegliati a Luserna San Giovani per individuare chi abbandona i rifiuti

È partita oggi (venerdì 6 giugno), da strada della Murisa, l’installazione dei nuovi impianti di video sorveglianza per individuare chi abbandona i rifiuti a Luserna San Giovanni. Saranno 16 gli eco punti che verranno dotati dell’apparecchiatura acquista dal Comune con i fondi Pnrr per la digitalizzazione. La spesa è stata di 31.000 euro.

“Abbiamo scelto gli eco punti dove il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è più frequente. I dispositivi però sono removibili e riposizionabili in altri luoghi, nel caso la situazione dovesse peggiorare in altre zone del paese” spiega Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni.

La loro installazione potrebbe durare una settimana e interessa, oltre all’eco punto di strada della Murisa, anche i cassonetti in via I Maggio 288 (vicino alla ditta ‘Petrea’), all’angolo tra via Malan e via Primo Maggio, in via III Alpini 1, nel parcheggio adiacente a via Beckwith in via Olivet, nel piazzale della stazione di via Bellonati, in via Gianavello 58, in via ex Deportati ed Internati 8, vicino alla scuola di via Pralafera, all’angolo tra via col. Martina e viale De Amicis, all’angolo tra via Guglielmo e via Diaz, in via Cave 27-31, all’angolo tra corso Matteotti e via Guglielmo, al cimitero e in via Airali.

“Ci sono altri eco punti malridotti come quello in via Cavour – ammette Chiarbonello –. Lì però non riusciremo a posizionare i dispositivi per problemi di allacciamento alla corrente elettrica, ma li monitoriamo periodicamente con fototrappole a batteria”.

Le riprese verranno analizzate alla Polizia locale in caso di abbandono dei rifiuti in modo da identificare i responsabili.