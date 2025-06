Piazza Toti si rinnova con una nuova altalena inclusiva per tutti i bambini

In piazza Toti, Circoscrizione 7, sono in corso in questi giorni importanti lavori di manutenzione e miglioramento delle aree gioco per i più piccoli. L’intervento rientra in un piano più ampio di attenzione verso gli spazi pubblici e punta, in particolare, all’inclusività e all’accessibilità dei giochi.

Tra le novità più significative, è stata installata una nuova altalena a cestone inclusiva, progettata per permettere a tutti i bambini e le bambine, con o senza disabilità, di divertirsi in sicurezza. Accanto a questa, è stato collocato anche un pannello ludico “tris”, ideale per stimolare l’interazione e il gioco condiviso.

“Quando tutti possono giocare, si è fatto centro”

A commentare l’intervento è la coordinatrice all'Ambiente della 7, Marta Sara Inì, che si dice entusiasta del risultato: “Sono felicissima - ha affermato -, perché quando permetti a tutti di poter utilizzare un gioco, hai fatto centro. Questo è davvero un tema che mi sta a cuore e su cui continuerò a lavorare”.

Anche il presidente del Consiglio circoscrizionale, Luca Deri, ha sottolineato l’importanza di questi interventi: “Ora abbiamo uno spazio più bello, accessibile e accogliente per tutti”.