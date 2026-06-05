Ennesima aggressione nel carcere di Torino: detenuto scaglia carrello contro agente

Ancora tensioni nel carcere di Torino. Mercoledì tre detenuti del Padiglione C - al termine dei colloqui con i propri difensori - dopo essere aver attraversato il corridoio adiacente alla sala avvocati, hanno deciso di recarsi al B per salutare un altro carcerato. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno vietato loro accesso e intimato di tornare nel proprio padiglione.

3 carrelli contro gli agenti

Inizialmente il gruppo ha iniziato ad insultare i poliziotti in servizio al piano terra, per poi dirigersi verso il Padiglione A. Gli agenti li hanno inseguiti, invitandoli ha tornare nelle proprie celle. Giunti all’ingresso dei corridoi che conducono al Padiglione C, improvvisamente uno dei carcerati ha scagliato contro uno dei poliziotti tre carrelli d’acciaio, utilizzati per la spesa. Uno di quest'ultimo si è rovesciato e l'uomo, con un violento calcio, lo ha spinto contro un assistente di Polizia Penitenziaria colpendolo al ginocchio.

Agente al Maria Vittoria



Determinante l’intervento immediato di un Ispettore e di un collega, che sono riusciti a bloccare il detenuto ed ad accompagnarlo presso il Padiglione C, evitando conseguenze ben più gravi. L'agente ferito è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.