Dopo la sostituzione delle vetrate riapre anche la piscina Franzoj

Da sabato 28 giugno 2025 la piscina Franzoj di strada antica di Collegno 211 riaprirà per la stagione estiva. Il tempo necessario di permettere la conclusione dei lavori di sostituzione delle vetrate scorrevoli. "Si tratta i lavori rimasti in sospeso da gennaio" ha spiegato la coordinatrice allo Sport della Circoscrizione 4, Sonia Gagliano.

Le problematiche rimaste in sospeso in seguito ai lavori di ristrutturazione, come detto in una precedente commissione, saranno risolte a partire da giugno. Il consigliere della Lega Carlo Emanuele Morando aveva presentato, per l'appunto, un'interpellanza allegando una serie di segnalazioni.

Il problema delle docce è stato risolto durante la manutenzione del 7 aprile. "Gli interventi sono previsti successivamente al 30 di maggio, data in cui l'impianto entra in modalità estiva e sarà possibile fare gli interventi in modo da non interferire con le attività dei cittadini - la risposta data dalla coordinatrice -. La Città ha confermato che è già stato dato mandato alla ditta per la sostituzione delle griglie a bordo vasca". Gli scalda docce, invece, sono stati sostituiti con boiler più nuovi e grandi, a spese della Circoscrizione.