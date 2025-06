Attacco con droni su Kiev, Lo Russo e Cirio incontrano sindaco ucraino: "La città resiste e guarda avanti"

Quattro morti e venti feriti, di cui sedici ricoverati in ospedale: è questo il bilancio provvisorio dell' attacco sferrato nella notte dalle forze armate russe contro la capitale ucraina. Lo ha reso noto il sindaco di Kiev, ex campione dei pesi massimi nella boxe, Vitalij Klitschko.

Incontro con Vitalij Klitschko

E proprio mentre era in corso il bombardamento con droni kamikaze, il sindaco sindaco Stefano Lo Russo ed il governatore Alberto Cirio hanno raggiunto in treno Kiev, per poi incontrare nelle scorse ore Klitschko. Un faccia a faccia, come chiarisce il primo cittadino di Torino, "che va oltre la diplomazia: è stato un momento di verità, di umanità, di responsabilità condivisa".

"Da sindaco - aggiunge - so cosa significa avere la responsabilità di scelte talvolta difficili. Ma non posso immaginare cosa significhi guidare una città sotto le bombe. Il Sindaco Klitschko lo fa con coraggio, ogni giorno: e con lui, grazie a donne e uomini che non si arrendono, Kyiv resiste, ricostruisce, guarda avanti". Visita all'ospedale pediatrico bombardato Durante la visita nella capitale ucraina, Lo Russo e Cirio hanno reso omaggio anche al muro dedicato alle vittime della guerra con la Russia, pieno di fotografia con i nomi dei caduti per il Paese. I due politici hanno anche poi visto l'ospedale pediatrico Okhmatdyt, bombardato lo scorso luglio ed ora in fase di ricostruzione.

"Camminare per le strade di Kyiv - prosegue il sindaco - significa vedere in prima persona gli effetti devastanti del conflitto: edifici colpiti dalle bombe, strade vuote".



"Questa è una guerra nel cuore dell’Europa, e riguarda tutte e tutti noi.

Nella distruzione lasciata dalle bombe ho visto ciò che dobbiamo evitare a ogni costo. Ma anche ciò che possiamo ricostruire insieme" conclude Lo Russo.