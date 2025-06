Case popolari, alle Atc del Piemonte 1,4 milioni per ristrutturare ed assegnare oltre 90 alloggi

Assegnare il maggior numero di case popolari, evitando di fatto occupazioni abusive. Sembra essere questo l'ultimo mantra dell'assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone, che con la Regione ha stanziato 1,4 milioni di euro a favore di Atc. Soldi con cui l'Agenzia potrà ristrutturare oltre 90 alloggi in Piemonte, di cui 54 a Torino e provincia, portando così le assegnazioni in Città Metropolitana per il 2025 a +80%.

Negli scorsi mesi l'ente, sempre su impulso dell'esponente della giunta Cirio, aveva lanciato il bando Autorecupero finalizzato all’assegnazione di 250 alloggi con necessità di piccoli lavori di manutenzione. Con questo ulteriore stanziamento sarà possibile intervenire su cosiddetti “alloggi di risulta”, che hanno bisogno di interventi più importanti.

“In un solo anno centriamo l'obiettivo di un risanamento record delle case popolari torinesi, che consentirà ad ATC un’ondata di assegnazioni senza precedenti, dando la scossa alle liste d’attesa impantanate che tante famiglie attendevano da troppo tempo” commenta l’assessore alla Casa della Regione Piemonte Maurizio Marrone. “Sono sicuro che questi 90 alloggi saranno utilissimi a dare risposte a quei cittadini che attendono in graduatoria rispettando le regole” aggiunge il capogruppo della Lista Cirio in Consiglio Regionale Silvio Magliano, che spinto per la misura..

Nel dettaglio le risorse ammonteranno a 1,1 milioni di euro dell’assessorato alla Casa della Regione Piemonte e derivanti dalle economie, a cui si aggiungono 300mila euro destinati al potenziamento del capitolo di bilancio regionale con un emendamento del Capogruppo Silvio Magliano. Ad Atc Piemonte centrale saranno assegnati 809mila euro, ad Atc Piemonte Sud 323mila euro, ad Atc Piemonte Nord 284mila euro.