Venaria sceglie la continuità: Giulivi rieletto con il 66% dei consensi

Fabio Giulivi è stato ufficialmente proclamato sindaco della Città di Venaria Reale a seguito delle Elezioni Amministrative svoltesi il 24 e 25 maggio 2026.
Il Sindaco uscente è stato riconfermato al primo turno con 10.279 voti, pari al 66,32% delle preferenze, sostenuto dalla coalizione di centrodestra e civiche. L’affluenza definitiva si è attestata al 57,48%. Seguono gli altri candidati alla carica di Sindaco, che hanno ottenuto: Mirco Repetto 4.194 voti pari al 27,06%; Andrea Accorsi, 733 voti pari al 4,73% e Domenico Martelli, 293 voti pari all’1,89%.
"Questo risultato rappresenta una grande responsabilità, oltre che una straordinaria soddisfazione. Ringrazio i cittadini di Venaria Reale per la fiducia accordata e tutte le persone che hanno lavorato con impegno, passione e dedizione in questa campagna elettorale. Continueremo a lavorare per la città con serietà, concretezza e spirito di servizio", ha dichiarato Giulivi.
A conclusione delle operazioni elettorali e a seguito della proclamazione dei candidati risultati eletti alla carica di Consigliere comunale, risultano componenti del Consiglio comunale i seguenti Consiglieri:
Liste collegate al candidato Sindaco Fabio Giulivi
Lista n. 5 “Venaria Riparte”
• Andrea Carlomagno detto “Magno”
• Guido Giulivi
• Giancarlo Zaza
• Pasquale Fragale
• Palmina Antonella Marchese detta “Paola”
• Giuseppe Cappio detto “Gipo”
• Giuseppe Ciavarello
• Elisa Nepote Fus
Lista n. 6 “Lega”
• Gaetano Raimondi
• Pamela Palumbo
• Maurizio Russo
Lista n. 2 “Fratelli d’Italia”
• Giuseppe Di Bella
• Giuseppe Ferrauto
Lista n. 3 “Forza Italia”
• Luigi Tinozzi detto “Gigi”
• Monica Federico detta “Monica”
Lista n. 1 “Per Venaria Insieme Capogna”
• Giuseppe Capogna detto “Pino”
Per il gruppo di liste collegato al candidato Sindaco Mirco Repetto:
n. 13 “Movimento 5 Stelle”
n. 14 “Alleanza Verdi Sinistra”
n. 15 “Partito Democratico”
n. 16 “Uniti Per Cambiare”
n. 17 “Venaria Progetto Comune”
Lista n. 15 “Partito Democratico”
• Rossana Schillaci
• Stefano Mistroni
• Mirella Depetris detta “Depretis”
• Daniele Milani
Lista n. 16 “Uniti per Cambiare”
• Alessandro Brescia
Lista n. 14 “Alleanza Verdi Sinistra”
• Alessandro Cubello
Per il gruppo di liste collegato al candidato Sindaco Andrea Accorsi
n. 8 “Venaria Amica e Solidale”
n. 9 “Venaria Futura”
n. 10 “La Tua Lista Civica”
n. 11 Venaria Al centro”
n. 12 “Noi Pensionati”
• Andrea Accorsi, candidato Sindaco
Con la proclamazione degli eletti si apre ufficialmente il nuovo mandato amministrativo 2026-2031 della Città di Venaria Reale. Nei prossimi giorni verrà nominata la Giunta comunale e convocato il primo Consiglio comunale.