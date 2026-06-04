Venaria sceglie la continuità: Giulivi rieletto con il 66% dei consensi

Fabio Giulivi è stato ufficialmente proclamato sindaco della Città di Venaria Reale a seguito delle Elezioni Amministrative svoltesi il 24 e 25 maggio 2026.

Il Sindaco uscente è stato riconfermato al primo turno con 10.279 voti, pari al 66,32% delle preferenze, sostenuto dalla coalizione di centrodestra e civiche. L’affluenza definitiva si è attestata al 57,48%. Seguono gli altri candidati alla carica di Sindaco, che hanno ottenuto: Mirco Repetto 4.194 voti pari al 27,06%; Andrea Accorsi, 733 voti pari al 4,73% e Domenico Martelli, 293 voti pari all’1,89%.

"Questo risultato rappresenta una grande responsabilità, oltre che una straordinaria soddisfazione. Ringrazio i cittadini di Venaria Reale per la fiducia accordata e tutte le persone che hanno lavorato con impegno, passione e dedizione in questa campagna elettorale. Continueremo a lavorare per la città con serietà, concretezza e spirito di servizio", ha dichiarato Giulivi.

A conclusione delle operazioni elettorali e a seguito della proclamazione dei candidati risultati eletti alla carica di Consigliere comunale, risultano componenti del Consiglio comunale i seguenti Consiglieri:

Liste collegate al candidato Sindaco Fabio Giulivi

Lista n. 5 “Venaria Riparte”

• Andrea Carlomagno detto “Magno”

• Guido Giulivi

• Giancarlo Zaza

• Pasquale Fragale

• Palmina Antonella Marchese detta “Paola”

• Giuseppe Cappio detto “Gipo”

• Giuseppe Ciavarello

• Elisa Nepote Fus

Lista n. 6 “Lega”

• Gaetano Raimondi

• Pamela Palumbo

• Maurizio Russo

Lista n. 2 “Fratelli d’Italia”

• Giuseppe Di Bella

• Giuseppe Ferrauto

Lista n. 3 “Forza Italia”

• Luigi Tinozzi detto “Gigi”

• Monica Federico detta “Monica”

Lista n. 1 “Per Venaria Insieme Capogna”

• Giuseppe Capogna detto “Pino”

Per il gruppo di liste collegato al candidato Sindaco Mirco Repetto:

n. 13 “Movimento 5 Stelle”

n. 14 “Alleanza Verdi Sinistra”

n. 15 “Partito Democratico”

n. 16 “Uniti Per Cambiare”

n. 17 “Venaria Progetto Comune”

Lista n. 15 “Partito Democratico”

• Rossana Schillaci

• Stefano Mistroni

• Mirella Depetris detta “Depretis”

• Daniele Milani

Lista n. 16 “Uniti per Cambiare”

• Alessandro Brescia

Lista n. 14 “Alleanza Verdi Sinistra”

• Alessandro Cubello

Per il gruppo di liste collegato al candidato Sindaco Andrea Accorsi

n. 8 “Venaria Amica e Solidale”

n. 9 “Venaria Futura”

n. 10 “La Tua Lista Civica”

n. 11 Venaria Al centro”

n. 12 “Noi Pensionati”

• Andrea Accorsi, candidato Sindaco

Con la proclamazione degli eletti si apre ufficialmente il nuovo mandato amministrativo 2026-2031 della Città di Venaria Reale. Nei prossimi giorni verrà nominata la Giunta comunale e convocato il primo Consiglio comunale.