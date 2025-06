Pinerolo, delicato intervento alla base del collo per una patologia rara: tolta una cisti di 10 centimetri

Un linfoangioma cistico di circa 10 centimetri localizzato alla base collo di un paziente di 47 anni è stato asportato con un intervento chirurgico otorinolaringoiatrico all’Ospedale di Pinerolo, intervento particolarmente delicato per la posizione della macrocisti, che era adiacente alle strutture circostanti tra cui l'arteria e la vena succlavia destra.

“Si è trattato di un intervento non usuale - sottolinea Giuseppe Nazionale, recentemente nominato Direttore della Otorinolaringoiatria dell’AslTo3 - possibile grazie all’ottimo lavoro di equipe dell’otorino-laringoiatria di questa Azienda e frutto della competenza e della collaborazione dei nostri operatori, medici e infermieri e tutto il personale dell’Ospedale di Pinerolo che hanno partecipato alla preparazione e all’esecuzione dell’intervento”.

Il paziente si è presentato a una visita specialistica dell’otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Pinerolo, lamentando una forte difficoltà a muovere il braccio destro a causa di una tumefazione all’altezza della clavicola destra, in crescita lenta e costante da sette anni, risultata benigna alle prime indagini cliniche. La tumefazione era tale da impedirgli di svolgere la sua attività di lavorativa, che richiede l’uso delle braccia, comportando una situazione di grave disagio.

Dopo l’intervento l’uomo è stato dimesso al terzo giorno e, seguito in follow up dai clinici di Pinerolo, presenta ottime condizioni di salute e assenza di sintomatologia dolorosa.

Il Linfangioma è una malformazione benigna dei vasi linfatici, una patologia rara che colpisce un nuovo nato ogni 10mila. Comporta la formazione di tumefazioni, più frequentemente a livello del collo (circa il 70% dei casi), che possono poi interessare anche le ascelle, il torace e l’addome, ma che possono presentarsi in tutto il corpo ad eccezione dell’encefalo in quanto non provvisto di strutture linfatiche.