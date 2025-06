Dopo 5 anni l’ex distributore della discordia verrà rimosso: “Poi via alla riqualificazione”

L’ex distributore di benzina situato all’angolo tra corso Umbria e via Caserta, abbandonato da cinque anni, verrà presto rimosso lasciando anche spazio a migliorie viabili legate, anche, alla pista ciclabile.

Lo ha precisato nell’ultimo Consiglio il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, che insieme al coordinatore all’Urbanistica, Marcello Badiali, ha seguito l’intero iter. In seguito all’interpellanza del capogruppo della Lega, Carlo Morando, Re ha spiegato come la Circoscrizione 4 abbia chiesto e ottenuto che la città avviasse la procedura di revoca della concessione ai sensi del regolamento comunale 395.

“La società concessionaria ha finalmente richiesto le autorizzazioni per la rimozione completa che è stata approvata dalla città - così il presidente - Ci aspettiamo che venga rimosso in tempi brevi così da liberare spazio pubblico interessato dal progetto del nuovo assetto viabile complessivo, compreso il nuovo percorso ciclabile”. Da capire ancora le tempistiche dei lavori e le attività di bonifica del sottosuolo e delle cisterne.

Una buona notizia secondo Morando che in più occasioni ha denunciato e documentato le criticità dell’area: rifiuti, vegetazione incolta, pompe non messe in sicurezza, e persino tracce di siringhe e carta stagnola. “Un contesto di degrado urbano - ha dichiarato Morando -, che, a seguito di nostre sollecitazioni, ha portato la proprietà a intervenire con una recinzione e azioni di messa in sicurezza”.