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Moncalieri | 05 giugno 2026, 10:28

Il Rotary Club Moncalieri scende in campo contro il glaucoma

Domenica 7 giugno una giornata dedicata ai controlli e alla prevenzione

Immagine generica d'archivio

Immagine generica d'archivio

In occasione del mercatino dell’usato di domenica 7 giugno, il Rotary Club Moncalieri promuove e sostiene una giornata dedicata alla prevenzione del glaucoma.

Controlli e prevenzione

Dalle ore 9 alle 18, presso il gazebo allestito in viale Stazione, all’angolo con piazza Martiri, il dott. Gaudioso Del Monte, Direttore della Struttura Complessa di Oculistica di Moncalieri, Carmagnola e Chieri dell’Asl To5, insieme alle dottoresse Valentina Marica e Veronica Vallino Ravetta, effettuerà controlli oculistici gratuiti finalizzati all’individuazione precoce del glaucoma.

Al termine della visita, ogni partecipante riceverà un referto con l’esito dello screening, da condividere eventualmente col proprio medico di famiglia. L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutte le persone.

m.d.m.

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