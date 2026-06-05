La Mole si illumina di verde per la salute globale: a Torino l'XI congresso nazionale Simet

Per una sera, il simbolo di Torino parlerà il linguaggio della salute globale. Venerdì 12 giugno 2026, in occasione dell’XI Congresso Nazionale SIMET, la Mole Antonelliana si illuminerà di verde, colore scelto per richiamare il legame tra salute umana, salute animale, ambiente, sostenibilità e lotta alle disuguaglianze sanitarie.

L’illuminazione della Mole diventa così un segno pubblico rivolto alla città: un modo per ricordare che la salute globale riguarda la vita quotidiana delle persone, i territori, l’ambiente e la capacità delle comunità di riconoscere e affrontare disuguaglianze spesso lontane solo in apparenza.

Il Congresso, intitolato “Nuove sfide della salute globale”, porterà a Torino medici, ricercatori e professionisti sanitari provenienti da tutta Italia, insieme a una faculty internazionale con relatori da centri d’eccellenza come Oxford, Barcellona, Basilea, Parigi e Madison. I lavori si terranno dall’11 al 13 giugno 2026 presso l’Aula Magna A-B nel Campus della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino, a Grugliasco.

L’appuntamento è promosso dalla Società Italiana di Medicina Tropicale, società scientifica multidisciplinare impegnata nella ricerca sulle malattie e zoonosi tropicali, comprese le malattie tropicali neglette, e nella cooperazione sanitaria internazionale. Il Congresso Nazionale SIMET si svolge ogni due anni e rappresenta un momento di confronto tra professionisti del settore a livello nazionale e internazionale.

Il verde scelto per la Mole richiama innanzitutto l’approccio One Health e la Salute Planetaria, che mettono in relazione salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. È anche il colore della sostenibilità ambientale, uno dei temi centrali del Congresso, che affronterà il rapporto tra cambiamento climatico, migrazioni, malattie infettive, ambiente e determinanti sociali della salute.

Il gesto richiama inoltre l’impegno nel contrasto alle malattie tropicali neglette e il ruolo di Torino come luogo di confronto sui temi della salute globale. SIMET è parte del percorso di collaborazione scientifica e istituzionale legato all’Italian Network for NTDs e sostiene la mozione del Comune di Torino per il contrasto alle malattie tropicali neglette, contando anche sul patrocinio di PINTRE nel promuovere l'attenzione alle persone, alle comunità e ai percorsi di inclusione, rafforzando così il legame tra ricerca, istituzioni e società civile.

Durante le tre giornate saranno affrontati temi di forte attualità: cambiamento climatico e determinanti di salute, malattie trasmesse da vettori, violenza e salute, preparazione alle epidemie, accesso ai farmaci, salute dei migranti, medicina dei viaggi e resistenza antimicrobica. Il programma prevede letture magistrali, sessioni scientifiche, simposi e tavole rotonde con un’impostazione multidisciplinare e multiprofessionale.

In questo contesto di rilievo, il Congresso ospiterà anche la mostra fotografica “Salute dimenticata. Immagini per ricordare le NTDs”. L’azione avviata a Torino si inserisce infatti in un percorso più ampio di sensibilizzazione e collaborazione scientifica a livello nazionale ed europeo: nel 2025 la mostra, dopo essere già stata accolta a Torino, Roma, Verona, Bologna e Padova, è stata presentata al 14° Congresso Europeo di Medicina Tropicale (ECTMIH 2025) di Amburgo, contribuendo a rafforzare il ruolo della Rete Italiana per le Malattie Tropicali Neglette (IN-NTD) nel dibattito internazionale. La mostra fa ora ritorno a Torino come tappa fondamentale di questo lungo percorso e sarà aperta a tutta la cittadinanza per l'intera durata dell'evento, dall’11 al 13 giugno 2026, presso la Biblioteca diffusa del Campus della Scuola di Agrarie e Medicina Veterinaria (SAMEV) dell’Università di Torino in Largo Paolo Braccini 2, a Grugliasco, visitabile durante i normali orari di apertura della struttura universitaria.

Responsabile scientifico del Congresso è il dottor Guido Calleri, direttore della SC Malattie Infettive e Tropicali dell’ASL Città di Torino. L’evento assegna 11,2 crediti ECM per un massimo di 200 partecipanti ed è rivolto a medici, farmacisti, psicologi, biologi, chimici, fisici, fisioterapisti, infermieri e veterinari.