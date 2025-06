“Salute mentale, basta strumentalizzazioni”, arriva la replica della Circoscrizione 5 al Pd

“Apprendiamo con stupore – e una certa amarezza – le accuse mosse dal Partito Democratico in merito alla nostra contrarietà a un atto relativo alla salute mentale e al benessere psicologico. Spiace constatare come si scelga consapevolmente di strumentalizzare temi così delicati per finalità politiche, ben sapendo che si tratta di affermazioni non veritiere”. Sono le parole sel vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che ha deciso di replicare alle accuse mosse qualche giorno fa dalla minoranza e inerenti alla decisione della maggioranza del centrodestra di bocciare un documento sulla salute mentale e il benessere psicologico, presentato dal Pd ed elaborato con i Giovani Democratici di Torino.



La replica

La competenza sulla salute mentale non è della Circoscrizione. “La Circoscrizione 5, come ogni altra circoscrizione, non ha alcuna competenza diretta in materia di salute mentale o politiche sanitarie. Tali tematiche, se si desidera affrontarle seriamente e in modo costruttivo, vanno portate nelle sedi istituzionali opportune – in questo caso, il Comune. Curiosamente, in questi tre anni e mezzo di mandato, proprio dal Pd della 5 verso il Consiglio Comunale non è mai arrivata un’iniziativa concreta su questo fronte. Strano, non ci sono problemi? È facile oggi tentare una polemica a buon mercato, ma i fatti parlano da soli” ribadisce Cuzzilla.



Gli sportelli

Poi c’è il tema degli sportelli considerato un’altra forzatura. “Anche qui si gioca con le parole e si deforma la realtà - precisa Cuzzilla -. Gli sportelli delle associazioni che operano nei nostri spazi rientrano nel Regolamento 186, che disciplina le concessioni annuali dal 1° settembre al 31 luglio. Le due associazioni citate sono sottoposte a verifica e audizione nelle commissioni consiliari, come tutte le 24 realtà attualmente presenti (record per la Circoscrizione 5 e di questo ne sono orgoglioso come coordinatore e come maggioranza di cdx). I consiglieri – di maggioranza e minoranza – sono coinvolti e informati, come lo sono i cittadini. Questa è la nostra idea di trasparenza: rendere conto pubblicamente attraverso gli strumenti del decentramento e non fare comunicati pretestuosi”.



Il decentramento

“Se il Pd ritiene che il decentramento non abbia più senso, lo dica chiaramente.Quello che traspare da queste uscite è una certa confusione (o forse una strategia): attaccare la Circoscrizione su materie che non le competono, salvo poi ignorare gli strumenti che realmente ha a disposizione. Se l’intenzione è quella di svuotare il ruolo delle Circoscrizioni, ci dicano apertamente che vogliono seguire la linea del Comune e del loro partito - conclude il vicepresidente -. Noi invece continuiamo a credere nel valore del decentramento, del confronto diretto con i cittadini e della responsabilità amministrativa.



Le periferie al centro non è uno slogan elettorale ma un idea nostra forte e chiara. Invitiamo quindi la minoranza a non cadere nella facile propaganda e a riportare il dibattito su un piano serio e rispettoso dei ruoli istituzionali. I cittadini meritano verità e proposte, non slogan”.

“La mozione è stata accolta e approvata, in quanto rappresenta un semplice invito a proseguire il lavoro che ho portato avanti in questi anni come coordinatore alla viabilità - così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla -. Sarà mia premura continuare a impegnarmi con sempre maggiore determinazione per segnalare agli assessori competenti le gravi criticità presenti, nella speranza di poter contribuire concretamente al miglioramento della situazione”.