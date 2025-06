Matteo Doretto, chi era il pilota italiano di rally morto in Polonia

(Adnkronos) -

Un giovane pilota italiano muore in Polonia. Durante l'81esima edizione del Rally in Polonia, Matteo Doretto è morto oggi, mercoledì 11 giugno, in un incidente, con la sua Peugeot 208 Rally4 che, secondo quanto riporta la stampa polacca, è uscita di strada ed è finita contro un albero provocando il decesso del giovane. In ospedale, in condizioni gravissime, il co-pilota Samuele Pellegrino. Ma chi era Matteo Doretto?

Matteo Doretto era un giovane pilota italiano di rally, morto oggi all'età di 21 anni

. Nativo di Pordenone, in Friuli Venezia-Giulia, Doretto si era laureato campione italiano di rally a livello Junior lo scorso anno, nel 2024, ed era considerato uno dei talenti azzurri più interessanti del suo sport. I risultati raggiunti gli avevano permesso di accedere al campionato Europeo di rally, sempre nella categoria Junior.

Soltanto tre settimane fa, Doretto aveva festeggiato il terzo posto nel Rally di Ungheria, festeggiando così sul proprio profilo Instagram: "Un weekend intenso, su prove speciali tecniche e impegnative. Abbiamo dato tutto e il risultato ripaga il lavoro del team e la determinazione. Orgogliosi di salire sul podio in una gara così prestigiosa del campionato". Proprio sui social Doretto condivideva i risultati delle sue gare, allegando foto e video.