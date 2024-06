Torino alleata dei golosi: anche le sue nocciole entrano nella "squadra" che gioca in maglia Novi

Uno dei marchi storici del cioccolato del Piemonte punta ancora sulla qualità locale, a caccia delle nocciole migliori. E anche Torino è pronta a fare la sua parte: anche le aziende che operano in questo settore nella provincia del capoluogo, infatti, entrano nella squadra che Novi vuole raccogliere intorno a sé almeno per i prossimi 5 anni.

Un vero e proprio accordo di filiera, che riunisce intorno a sé il meglio del settore e che si rinnova ancora una volta, ampliando il territorio coinvolto. "La qualità è un'esigenza sempre più stringente e come Coldiretti cerchiamo di proporre sempre di più prodotti di questo genere, anche se non è facile fare i conti con condizioni e cambiamenti climatici ", dice Cristina Brizzolari , presidente di Coldiretti Piemonte. " Siamo felici di dedicare a Novi parte della nostra produzione ".

Dieci anni di crescita

Numeri alla mano, si tratta di una fetta di produttori in crescita: in dieci anni, infatti, le aziende torinesi sono salite da 206 a 380, arrivando a sfiorare il 5% del totale, pur in un comparto in cui la fanno da padrone Cuneo e Asti, rispettivamente con 4629 e 2457 aziende specializzate in questa frutta a guscio.